دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: ملت فلسطین با ایمان، فداکاری و مقاومت خود، مصداق واقعی حزب‌الله هستند، در حالی که رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن نماینده ولایت شیطان محسوب می‌شوند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری در وبینار اول سی و نهمین کنفرانس وحدت اسلامی در سخنانی با محوریت «ولایت الهی از منظر ملکی و ملکوتی» و با عنوان «ولایت الهی، نظم نوین جهانی و اتحادیه کشور‌های اسلامی» هفته وحدت را به همه مسلمانان جهان تبریک گفت.

وی ضمن آرزوی توفیق برای همه کسانی که در راه حق و عدالت تلاش می‌کنند، بر اهمیت ولایت الهی تأکید کرد و افزود: از منظر ملکوتی، خداوند متعال حاکم مطلق هستی است و هر کسی که این بینش را در زندگی خود تقویت کند، نگاهش به جهان و هستی متفاوت خواهد بود.

شهریاری با استناد به آیات قرآن، ولایت الهی را به عنوان حاکم مطلق جهان معرفی و تأکید کرد: کسی که این ولایت را بپذیرد، خداوند او را از تاریکی‌ها به نور هدایت می‌کند و پیروز نهایی خواهد بود. کسانی که ولایت الهی را پذیرفته و خود را به آن مزین کنند، حزب‌الله هستند و پیروز خواهند شد.

وی ولایت شیطانی را تاریکی، نیستی و پوچی معرفی کرد و گفت: هر کسی که ولایت شیطان را برگزیند، با خسران آشکار مواجه می‌شود. پیروی از شهوات، فتنه‌انگیزی و ترویج دشمنی میان مسلمانان از ویژگی‌های ولایت شیطان است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به مصادیق عملی و تاریخی این دو ولایت اشاره و تأکید کرد: مسئله فلسطین، روشن‌ترین نمونه تقابل میان ولایت الهی و ولایت شیطانی است. ملت فلسطین با ایمان، فداکاری و مقاومت خود، مصداق واقعی حزب‌الله هستند، در حالی که رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن نماینده ولایت شیطان محسوب می‌شوند.

شهریاری ضمن تحلیل وضعیت جهانی، افزود: نظم نوین جهانی از تک‌قطبی و سلطه مطلق غرب در حال گذر است و نشانه‌های روشنی از چندجانبه‌گرایی و چندقطبی‌گری در جهان دیده می‌شود. نقش قدرت‌های نوظهور همچون چین، روسیه، هند و برزیل وهمچنین نقش ایران در چهارراه انرژی و تجارت جهان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با تأکید بر جایگاه ایران در جهان گفت: ایران با سابقه تاریخی و تمدنی خود و با توسعه فناوری و نوآوری‌های دفاعی، الگویی جهانی در مقابله با هژمونی غربی ارائه کرده است و می‌تواند با همکاری منطقه‌ای و جهانی، نقش مؤثری در نظم نوین جهانی ایفا کند.

شهریاری در ادامه به ضرورت ایجاد اتحادیه کشور‌های اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: این اتحادیه می‌تواند با بهره‌گیری از منابع انسانی و اقتصادی گسترده مسلمانان، امنیت، قدرت و همگرایی منطقه‌ای ایجاد کند و ظرفیت مقابله با استکبار جهانی و نظام سلطه را فراهم سازد.

وی بر اهمیت همگرایی بین کشور‌های اسلامی تأکید کرد و افزود: نبود یک نهاد فراگیر، ضعف اقتصادی و فناوری در برخی از کشور‌های اسلامی و فشار‌های خارجی از جمله موانع ساختاری هستند که باید بر آنها غلبه کرد. نمونه‌های موفق از کشور‌های اسلامی مانند ایران، ترکیه، قطر و اندونزی نشان داده‌اند که هم‌افزایی و اتحاد می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و مقابله با استکبار جهانی باشد. مسیر طی شده بر اساس ولایت الهی، تقوا و عمل صالح، می‌تواند الگویی برای عدالت و وحدت جهان اسلام باشد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ابراز امیدواری کرد که با ظهور حضرت حجت (عج)، جهان پر از عدل و داد شود.