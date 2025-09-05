پخش زنده
سازمان سنجش اعلام کرد: سهمیه برای کنکوریهای ۱۴۰۴ ساکن مناطق درگیر بلایای طبیعی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام این سازمان, سهمیه متقاضیان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و...) در کنکور سراسری ۱۴۰۴ به صورت ۵ درصد ظرفیت روزانه دانشگاه های واقع در استان های درگیر اجرا می شود.
در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ طبق قوانین، ظرفیت رشته محلها، بین سهمیههای مختلف تقسیم میشود. شرایط استفاده از سهمیهها از قبیل سهمیه مناطق، سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا، سهمیه بهیاران و سهمیه متقاضیان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) در زمان ثبت نام و انتخاب رشته تشریح شده است.
بر اساس ماده ۵ و ۱۴ آیین نامه اجرایی مصوبه جلسه ۸۱۷ مورخ ۷ خرداد ۱۳۹۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ماده واحده تکمیل و تعمیم شمول ماده واحده جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۲ شورا مبنی بر اختصاص سهمیه به متقاضیان آزمون سراسری در مناطق درگیر بلایای طبیعی و مصوبه جلسه ۳۰ مورخ ۲۶ تیر ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداکثر ۵ درصد مجموع ظرفیت دوره روزانه دانشگاههای واقع در استانهای درگیر بلایای طبیعی به صورت مازاد بر ظرفیت در رشتههای موردنیاز و پیشنهادی استانداریها پس از تأیید شورای سنجش و پذیرش دانشجو، به متقاضیانی که شهر یا بخش «محل اقامت» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل آخر دوره متوسطه» یا «محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال ماقبل آخر دوره متوسطه» دریکی از شهرها یا بخشهای درگیر بلایای طبیعی مندرج در جدول مناطق مشمول باشد، اختصاص داده میشود.
این متقاضیان میتوانند کدرشته های اختصاصی این شهرستانها را از بخشهای مربوط در دفترچه راهنمای انتخاب رشته، انتخاب کنند.
- دوره تحصیلی در تمامی رشتههای تحصیلی مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و …) همانند دوره روزانه رایگان است.
- شهر یا بخش محل اقامت در صورتی ملاک عمل قرار میگیرد که متقاضی مستقلاً یا به همراه خانواده در زمان وقوع بلایای طبیعی در آن شهرستان یا بخش اقامت داشته و این موضوع مورد تأیید فرمانداری ذیربط قرارگیرد.
- متقاضیانی که شرایط استفاده از این آیین نامه را دارند و در زمان وقوع بلایای طبیعی، آسیب جانی و مالی دیدهاند، باید قبل از انتخاب رشته، گواهی مربوط (نمونه مندرج در انتهای دفترچه) را از فرمانداری محل رخداد حادثه دریافت و در زمان انتخاب رشته، گزینه مربوط به استفاده از این سهمیه را انتخاب کنند. همچنین لازم است کد رشته محلهای مربوط به این سهمیه را در فرم انتخاب رشته درج کنند.
- متقاضیانی که با این سهمیه در دانشگاه پذیرفته میشوند، باید در زمان قبولی گواهی دریافتی را به دانشگاه محل قبولی تحویل دهند و اگر فاقد گواهی مورد تأیید فرمانداری باشند، قبولی آنها لغو میشود.
- این ظرفیت در دانشگاههای واقع در مناطق آسیب دیده همان استان اختصاص مییابد و در صورت نبود رشته در آن استان، در دانشگاههای واقع در استانهای همجوار اختصاص داده میشود. اولویت با دانشگاههای واقع در شهر منطقه آسیب دیده، سپس دانشگاههای واقع در استان مربوطه است.
- این سهمیه زمانی اختصاص خواهد یافت که بلایای طبیعی موجب خسارتهای جانی و مالی شود به طوری که این خسارتها عملاً موجب وقفه و خلل در تحصیل دانش آموزان شود.
- پذیرش در این کد رشته محلها مستلزم کسب حدنصاب ۸۰ درصد گزینش آزاد و در رشتههای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی کسب حدنصاب ۸۵ درصد گزینش آزاد خواهد بود.
- میزان تعهد خدمت پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه، دو برابر مدت تحصیل است که در زمان ثبت نام باید تعهد خود را به استانداری مربوطه اعلام و یک نسخه از آن در پرونده دانشجو درج شود.
- هرگونه تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان با استفاده از این سهمیه ممنوع است.
- مدت اعتبار سهمیه برای هر منطقه درگیر بلایای طبیعی، حداکثر ۳ سال است. در سال اوّل وقوع بلایای طبیعی، توسط سازمان سنجش اقدام میشود. برای تخصیص سهمیه در سال دوم یا سال سوم از زمان شروع اختصاص سهمیه برای آن منطقه، در صورت تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، اقدام خواهد شد.
برای مشاهده جدول سهمیه مناطق درگیر بلایای طبیعی (سیل، زلزله و…) در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ اینجا را کلیک کنید.
دو سهمیه دیگر هم مربوط به متقاضیان شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار جنوب، قلعه گنج و منوجان) و شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان و متقاضیان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان است که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درباره آن توضیح داده شده است.