پخش زنده
امروز: -
«شی جینپینگ» رئیس جمهور چین در دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در پکن گفت: چین آماده روابط قوی با پیونگ یانگ است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «شی جینپینگ» رئیس جمهور چین گفت: «پکن اهمیت زیادی برای دوستی بین چین و کره شمالی قائل است، دو کشور همسایههای خوب، دوستان خوب و رفقای خوبی هستند که سرنوشت مشترکی دارند و در کنار یکدیگر ایستادهاند.»
رئیس جمهور چین در ادامه تاکید کرد که پکن مایل است تا روابط با کره شمالی حفظ شود و تقویت و توسعه یابد.
وی در ادامه با اعلام حمایت از پیونگ یانگ «در دنبال کردن مسیر توسعهای متناسب با شرایط ملیاش»، گفت: «مهم نیست چشمانداز بینالمللی چگونه تغییر کند، این موضع بدون تغییر باقی خواهد ماند.»
شی جینپینگ گفت: حضور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در هشتادمین سالگرد پیروزی «جنگ مقاومت مردم چین علیه تجاوز ژاپن» و «جنگ جهانی ضد فاشیسم» نشان دهنده «تعهد راسخ کره شمالی به حفاظت از ثمرات پیروزی جنگ جهانی دوم» است.
وی افزود: «این رویداد فرصت مهمی را برای پیشبرد بیشتر دوستی و همکاری بین دو طرف و دو کشور فراهم میکند.»
شی جینپینگ با تاکید بر «موضع عینی و بیطرفانه» پکن در شبه جزیره کره، گفت که چین تعاملات و همکاریها را در تمام سطوح تقویت خواهد کرد.
کیم جونگ اون نیز با اشاره به اینکه تعمیق روابط با چین «اعتقاد راسخ» کره شمالی است، از چین به خاطر «حمایت دیرینه و بیدریغش» از «کمکها و مساعدتهای ارزشمند ارائه شده» تشکر کرد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه روابط چین و کره شمالی باوجود تغییرات اوضاع بینالمللی، پایدار خواهد ماند، در عین حال از پکن به خاطر «حمایت بلندمدت، بیدریغ و ارزشمندش» قدردانی کرد.