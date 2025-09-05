مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌ غربی اعلام کرد: دریافت هرگونه شهریه اجباری هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی این استان تخلف محسوب می‌شود و با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی با تأکید بر ممنوعیت اخذ وجه از اولیا گفت: تنها هزینه مجاز، بیمه حوادث دانش‌آموزی است و مدیران مدارس حق ندارند هیچ مبلغی را به‌صورت الزامی دریافت کنند.

صمیمی افزود: گزارش‌هایی از دریافت شهریه یا حق ثبت‌نام اجباری توسط برخی مدارس دولتی به اداره کل رسیده که در صورت اثبات، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به مدارس خاص و هیأت امنایی یادآور شد: مبالغ قانونی این مدارس باید قسط‌بندی و متناسب با شرایط اقتصادی خانواده‌ها دریافت شود و هیچ الزامی برای پرداخت یکجای شهریه وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی همچنین خطاب به مدیران مدارس غیردولتی گفت: این مدارس موظف‌اند شهریه‌های مصوب را متناسب با توان مالی اولیا و به‌صورت اقساط دریافت کنند تا از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاسته شود.

صمیمی در پایان تأکید کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان آماده رسیدگی به شکایات و مشکلات اولیا در موضوع ثبت‌نام و سایر مسائل مرتبط است.