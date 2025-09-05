پخش زنده
رئیس جمهور روسیه هشدار داد که در صورت پا گذاشتن هر نیروی نظامی ناتو به خاک اوکراین، هدف مشروعی برای این کشور خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور فدراسیون روسیه درباره اعزام نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به اوکراین هشدار داد.
پوتین طی سخنرانی در «مجمع اقتصادی شرق»، با بیان اینکه نظامیان خارجی برای رژیم کییف هیچ فایدهای نخواهند داشت، گفت که در صورت حضور آنها در خاک اوکراین، هدف مشروعی برای روسیه خواهند بود.
وی در ادامه توضیح داد: «عضویت احتمالی اوکراین در ناتو غیرقابل قبول است. از سوی دیگر، عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا یک حق مشروع [برای این کشور]است».
رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه گفتگوی آشکاری با رئیس جمهور آمریکا درمورد اوکراین دارد، اظهار داشت: «کییف درخواست تماس دارد و من آمادهام، اما دلیلی در آن نمیبینم. موانع قانونی در اوکراین برای هرگونه توافق ارضی بالقوه وجود دارد».
طبق این گزارش، پوتین همچنین ضمن قابل قبول دانستن شرط اوکراین برای دریافت تضمینهای امنیتی، اما تاکید کرد که روسیه هم ضمانتهای امنیتی برای زمان بعد از پایان جنگ میخواهد.