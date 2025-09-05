به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛هیئت بین‌المللی ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی (WCC) متشکل از مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران و ارزیاب جهانی ، در ادامه سفر خود به شهر سیبای در جمهوری باشقیرستان رسید.

شهردار سیبای در نشستی با خوشامدگویی به این هیئت، از میزبانی آنها در این شهر ابراز افتخار کرد و گفت: امیدواریم این سفر فرصتی برای تبادل فرهنگی، معرفی جاذبه‌های گردشگری و صنایع‌دستی منحصر‌به‌فرد منطقه و همچنین تجربه فرهنگ و غذا‌های محلی باشد.

اوزرتسوف سرگئی، با اهدای نماد شهروندی سیبای به هیئت ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی، ضمن قدردانی از حضور آنها ، بر تقویت همکاری‌های فرهنگی و گردشگری تأکید کرد.

در این نشست، مریم جلالی دهکردی، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران و ارزیاب جهانی، ضمن قدردانی از میزبانی گرم شهردار و همکارانش به‌ویژه خانم گیوزل کریموا، گفت : با بازدید از مراکز آموزشی و دیدار با هنرمندان، امیدواریم اطلاعات جامع و ارزشمندی از ظرفیت‌های این منطقه کسب کنیم.

پس از این مراسم، هیئت ارزیابان از کارگاه‌های صنایع‌دستی سنگ‌تراشی و برش سنگ یشم بازدید کردند تا با فرآیند خلق این هنر‌های سنتی آشنا شوند.

سفر هیئت بین‌المللی ارزیابان شورای جهانی صنایع‌دستی (WCC) به شهر سیبای در جمهوری باشقیرستان ، با هدف ارزیابی ظرفیت‌های این شهر برای عضویت در شبکه شهر‌های خلاق صنایع‌دستی جهان انجام می‌شود و می‌تواند به تقویت جایگاه این شهر در حوزه فرهنگی و گردشگری کمک کند.