احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز جمعه از فدراسیون جانبازان و توان‌یابان بازدید کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی وزیر ورزش صبح امروز با حضور در محل فدراسیون جانبازان و توان‌یابان، ضمن بازدید از اردو‌های تیم‌های ملی این فدراسیون در رشته‌های مختلف، با مسئولان و ورزشکاران به گفت‌و‌گو پرداخت.

در این بازدید، عابدی محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی وزارت ورزش نیز دنیامالی را همراهی کرد. وزیر ورزش در جریان حضور خود، وضعیت تیم ملی بسکتبال با ویلچر و اردوی در حال برگزاری این رشته را از نزدیک بررسی کرد.

وی در گفت‌و‌گو با ورزشکاران و مربیان با اشاره به کمبود‌های موجود به‌ویژه در بخش تجهیزات، بر ضرورت حل مشکل ویلچر‌های ورزشی تأکید کرد.

دنیامالی همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی یک مرکز توانبخشی اختصاصی برای ورزشکاران توان‌یاب خبر داد تا شرایط تمرین و آماده‌سازی آنها به شکل مطلوب‌تری فراهم شود.