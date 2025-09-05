پخش زنده
رئیس جمهور ونزوئلا، دستور فعالسازی بسیج ۸ میلیون نفری در این کشور برای مقابله با تهدیدات آمریکا را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس جمهور ونزوئلا در سخنرانی در مراسمی در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا از راهاندازی یگانهای شبهنظامی محلی مستقر در بیش از ۱۵ هزار پایگاه دفاعی مردمی خبر داد که قرار است در آنها بیش از ۸ میلیون نفر بسیج شوند.
«نیکلاس مادورو» در اینباره توضیح داد: «جهانیان از جذب گسترده [نیرو توسط] ما شگفتزده شدهاند، بهطوری که بعضی از خانوادههای کشور بهصورت کامل ثبتنام کردند»
رئیس جمهور ونزوئلا ادامه داد: «در تاریخ ۵ سپتامبر، اولین چرخه فعالسازی همه کسانی که برای بسیج ثبتنام کردهاند، انجام خواهد شد و نیروهای ذخیره در تمام سطوح فراخوانده میشوند».
مادورو گفت: برای اولین بار در تاریخ ونزوئلا، واحدهای شبهنظامی محلی از روز جمعه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و کل خاک این کشور را پوشش خواهند داد.
رئیس جمهور ونزوئلا در اینباره تصریح کرد: هدف اصلی تشکیل نیروی بسیج مردمی، تقویت سیستم دفاعی ملی و تضمین «ثبات، صلح، آزادی، زندگی و خوشبختی مردم» است.