فدراسیون کشتی از محل درآمدهای خود به مدالآوران رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی، پاداش نقدی اهدا خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی، به مانند سالهای گذشته و در راستای وظایف خود، برای حمایت همه جانبه از قهرمانان ملی و تقویت جایگاه ورزشی، اخلاقی، فرهنگی و معیشتی آنان، برای مدالآوران رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ کرواسی پاداش در نظر گرفته است.
میزان این پاداشها که از محل درآمدهای فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:
مدال طلای جهان: دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه بهمدت یکسال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان میرسد.
مدال نقره جهان: دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.
مدال برنز جهان: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.
لازم به ذکر است این پاداش مجزا از پاداش مصوب وزارت ورزش و جواانان بوده و در ادامه سیاستهای حمایتی فدراسیون کشتی برای قدردانی از قهرمانان ملی، ایجاد انگیزه در نسلهای آینده و تثبیت جایگاه کشتی ایران بهعنوان قدرت اول جهان صورت میگیرد.