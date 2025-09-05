

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی، به مانند سال‌های گذشته و در راستای وظایف خود، برای حمایت همه جانبه از قهرمانان ملی و تقویت جایگاه ورزشی، اخلاقی، فرهنگی و معیشتی آنان، برای مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ کرواسی پاداش در نظر گرفته است.

میزان این پاداش‌ها که از محل درآمد‌های فدراسیون تأمین خواهد شد، به شرح زیر است:

مدال طلای جهان: دریافت ۳ میلیارد تومان پاداش نقدی به همراه ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه به‌مدت یک‌سال؛ رقمی که مجموعاً به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

مدال نقره جهان: دریافت ۷۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۳۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

مدال برنز جهان: دریافت ۵۰۰ میلیون تومان پاداش نقدی به همراه ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهیانه.

لازم به ذکر است این پاداش مجزا از پاداش مصوب وزارت ورزش و جواانان بوده و در ادامه سیاست‌های حمایتی فدراسیون کشتی برای قدردانی از قهرمانان ملی، ایجاد انگیزه در نسل‌های آینده و تثبیت جایگاه کشتی ایران به‌عنوان قدرت اول جهان صورت می‌گیرد.