مدیر پایگاه جهانی پاسارگاد گفت: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در محوطهها و بناهای تاریخی از یکسو بستری برای ترویج فرهنگ و هویت ملی و از سوی دیگر فرصتی برای بهرهبرداری مسئولانه از میراث جهانی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد نصیری حقیقت درباره اجرای ارکستر فیلارمونیک ملی ارمنستان در پایگاه جهانی تختجمشید تأکید کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در محوطهها و بناهای تاریخی ظرفیتی دو سویه دارد.
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد افزود: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در بناهای تاریخی و نمادهای تمدنی کشور، پلی میان گذشته و حال است که توجه جهانیان را به غنای تاریخی و فرهنگی ایران جلب میکند. بازتاب گسترده این برنامهها در رسانههای جهانی میتواند تصویر فرهنگی و هنری کشور را پویا ساخته و بهعنوان ابزاری برای گفتوگوی فرهنگی با ملتها عمل کند.
وی با اشاره به نقش کلیدی نظارت دقیق کارشناسان میراثفرهنگی برای کاهش خسارات در اینگونه رویدادها، گفت : در بسیاری از کشورهای جهان نیز چنین رویدادهایی در بناهای تاریخی مهم برگزار میشود، اما تمهیدات ویژهای مدنظر قرار میگیرد. در این زمینه، رعایت فاصله از بنا، جانمایی دقیق و جهتدهی بلندگوها در زاویه مخالف از اثر تاریخی و پایش لحظهای وضعیت بنا هنگام اجرا میتواند در پیشگیری از آسیب مؤثر باشد. با این حال، اظهار نظر قطعی نیازمند مطالعات دقیق علمی است که باید بهطور جدی در دستور کار مدیریت سایتهای تاریخی قرار گیرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد همچنین بر نقش این رویدادها در بهبود تصویر ایران در عرصه بینالمللی و کاهش ایرانهراسی تأکید کرد و افزود: همانگونه که در رسالت یونسکو ــ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ــ آمده است، ایجاد صلح بر پایه تنوع فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی از طریق همکاریهای بینالمللی در دستور کار قرار دارد بر همین اساس، برگزاری رویدادهای فرهنگی در بناهای تاریخی بهویژه آثار ثبت جهانی، میتواند زمینهساز صلح جهانی و ارتقای جایگاه ایران بهعنوان کشوری صلحطلب باشد.
وی گفت : این دست برنامهها قادر است تصویری متفاوت از ایران ارائه دهد؛ کشوری که به دروغ در رسانههای غربی با مسائل سیاسی و امنیتی معرفی میشود، میتواند از طریق تعاملات فرهنگی ذهنیت جهانیان را تغییر دهد.
نصیری حقیقت با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی و هنری ، ایران را بهعنوان کشوری با میراثی غنی و ظرفیتهای منحصربهفرد در نگاه گردشگران خارجی برجسته می کند ، افزود : ترکیب موسیقی زنده ــ بهعنوان زبان مشترک ملتها ــ با فضای باستانی تجربهای ماندگار و بیبدیل برای گردشگران میآفریند و بیتردید به جذب بیشتر آنان کمک خواهد کرد.
مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد با اشاره به جایگاه شناختهشده مجموعههای جهانی، برگزاری رویدادهای فرهنگی را در کنار آثار تاریخی از جنبههای گوناگون ارزشمند دانست و گفت : این رویدادها سبب ارتقای شناخت عمومی و فرهنگی شده و افراد بیشتری را با تاریخ، فرهنگ و اهمیت میراث ملی آشنا می کند ؛ موضوعی که مستقیماً در حفاظت و پاسداری از این آثار تأثیرگذار خواهد بود.
وی با یادآوری شعار چند سال گذشته ایکوموس (شورای بینالمللی بناها و محوطهها) با عنوان «پیوند جوامع با بناهای تاریخی» افزود: برگزاری رویدادها و جشنوارههای فرهنگی در بناهای تاریخی، با هدف افزایش سطح آگاهی مردم در راستای حفاظت از میراث، یکی از راهکارهای تحقق همین پیوند است.
وی به اهمیت مدیریت علمی سایتهای تاریخی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات کلیدی، ارتقای دانش مدیریت سایتها با رویکرد علمی و مبتنی بر حفاظت در کنار بهرهبرداری فرهنگی است. چنین مدیریتی میتواند با افزایش شناخت و آگاهی جامعه نسبت به اهمیت آثار تاریخی، در حفظ و صیانت مؤثرتر این میراث نقشی جدی ایفا کند؛ بهویژه با توجه به تعدد بالای آثار تاریخی کشور در مقابل محدودیت منابع مالی سازمانی.
نصیری حقیقت همچنین به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این رویدادها پرداخت و افزود: برگزاری چنین برنامههایی علاوه بر رونق گردشگری و تقویت اقتصاد جوامع محلی، در ایجاد اشتغال، افزایش همبستگی اجتماعی و تقویت حس تعلق و افتخار ملی نیز تأثیرگذار است.