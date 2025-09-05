پخش زنده
مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سردار شهید علیرضا خزاعی، نخستین فرمانده سپاه ناحیه اسدآباد و ۱۲شهید عملیات قراویز در مزار مطهر شهدای اسدآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که با حضور گسترده مردم، خانوادههای معظم شهدا، بسیجیان و جمعی از مسئولان برگزار شد، علیاصغر حاجیبابایی از همرزمان شهدای عملیات قراویز با بیان خاطراتی از رشادتها و ایثارگریهای این شهیدان، به بازخوانی بخشی از حماسهآفرینیهای آنان در دوران دفاع مقدس پرداخت.
سردار شهید علیرضا خزاعی و ۱۲ نفر از همرزمانش در یازدهم شهریورماه سال ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی قراویز شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه به فیض شهادت نائل آمد.
این مراسم با عطر افشانی و گلباران مزار مطهر این شهدای والامقام توسط خانوادههای شهدا، بسیجیان و عموم مردم شهیدپرور اسدآباد به پایان رسید.