به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا، بسیجیان و جمعی از مسئولان برگزار شد، علی‌اصغر حاجی‌بابایی از همرزمان شهدای عملیات قراویز با بیان خاطراتی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های این شهیدان، به بازخوانی بخشی از حماسه‌آفرینی‌های آنان در دوران دفاع مقدس پرداخت.

سردار شهید علیرضا خزاعی و ۱۲ نفر از همرزمانش در یازدهم شهریورماه سال ۱۳۶۰ در منطقه عملیاتی قراویز شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه به فیض شهادت نائل آمد.

این مراسم با عطر افشانی و گلباران مزار مطهر این شهدای والامقام توسط خانواده‌های شهدا، بسیجیان و عموم مردم شهیدپرور اسدآباد به پایان رسید.