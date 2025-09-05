استاندار مازندران در سفر به روستای بادابسر نکا، با مردم دیدار و بر حل میدانی مشکلات مناطق محروم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در ادامه سفرهای میدانی خود به منطقه هزارجریب، با حضور در روستای بادابسر شهرستان نکا، به‌صورت چهره به چهره با اهالی گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.

مهدی یونسی رستمی در این دیدار با همراهی چند تن از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، ضمن شنیدن دغدغه‌های مردم در حوزه‌های راه، آب آشامیدنی، خدمات درمانی و طرح‌های عمرانی، بر ضرورت پیگیری میدانی مسائل مناطق محروم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه «مشکلات را باید از زبان خود مردم شنید»، گفت: حضور در روستاها اولویت مدیریت استان است و برای حل معضلات، باید در کنار مردم بود و تصمیمات را در همان محل اتخاذ کرد.

استاندار مازندران پس از دریافت گزارش‌های مردمی، مدیران حاضر را موظف کرد با تشکیل کارگروه‌های ویژه، روند پیگیری مطالبات را آغاز کرده و گزارش پیشرفت را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند.

یونسی رستمی با اشاره به اینکه «شعار دادن دردی از مردم دوا نمی‌کند»، اظهار داشت: اهل وعده‌های بی‌عمل نیستم و هر تعهدی که به مردم بدهم، پای آن می‌ایستم. توسعه هزارجریب نکا یک ضرورت است و دولت برای رفع محرومیت این منطقه عزم جدی دارد.

در پایان این دیدار، استاندار با همراهی مدیران اجرایی، برخی تصمیمات فوری برای بهبود وضعیت روستای بادابسر اتخاذ و اعلام کرد: این سفرها صرفاً بازدید نیست؛ برای تصمیم‌گیری آمده‌ایم و در آینده نزدیک مجدداً به منطقه بازمی‌گردم تا روند پیشرفت پروژه‌ها را از نزدیک بررسی کنم.

گزارش از یداللهی