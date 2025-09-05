به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور الجزایر در مراسم افتتاحیه چهارمین نمایشگاه تجاری کشور‌های آفریقایی در الجزیره گفت: آنچه در فلسطین و به ویژه در غزه اتفاق می‌افتد، «قتل عام و نسل کشی» است.

«عبدالمجید تبون» بر تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد و افزود: هر راه حلی خارج از چارچوب تاسیس کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرز‌های سال ۱۹۶۷، صرفاً اتلاف وقت خواهد بود.

رئیس جمهور الجزایر بار دیگر بر موضع قاطع و حمایتی این کشور در مورد مساله فلسطین تاکید کرد و گفت: بین همه روسای جمهور کشور‌های آفریقایی اجماع وجود دارد که راه حل در خاورمیانه باید تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرز‌های سال ۱۹۶۷ باشد و هر چیز دیگری اتلاف وقت خواهد بود.

پیشتر وزارت امور خارجه الجزایر پس از آنکه کابینه رژیم صهیونیستی طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرد، تاکید کرده بود که تأسیس دولت مستقل فلسطین با پایتختی قدس شریف، یک حق تاریخی است که قابل چشم‌پوشی، مذاکره یا به تعویق افتادن نیست.