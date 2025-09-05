پخش زنده
مسئولان فارس در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ بر بهرهگیری از فناوریهای نوین برای توسعه و ارتقای کیفیت محصولات چاپی در استان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، در این مراسم، صنعت چاپ را بازوی اصلی انتقال دانش و فرهنگ دانست و بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین، نوسازی تجهیزات و تکمیل زنجیره ارزش از طراحی تا بستهبندی هوشمند تأکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی، وعده داد مشکلات چاپخانهداران بهصورت جدی پیگیری شود تا فارس به قطب برتر چاپ در جنوب کشور تبدیل شود.
مدیرکل صمت فارس افزود: ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش توان رقابتی در بازارهای جهانی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، چشمانداز روشن این صنعت در استان است.
دکتر مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز در این مراسم، صنعت چاپ را پلی بین خلاقیت هنرمندان و ذهن مخاطبان توصیف کرد و حمایت از این حوزه را لازمه اعتلای نشر و ترویج ارزشهای فرهنگی دانست.
در پایان این مراسم از پیشکسوتان و فعالان برجسته صنعت چاپ استان فارس با اهدای لوح سپاس و تندیس یادبود تجلیل شد.