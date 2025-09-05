مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: ۲۰۰ نفر برای پیش رویداد هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی شرکت کرده‌اند که این رویداد ملی روز‌های ۱۵ و ۱۶ شهریور به مدت دو روز در چهار نوبت صبح و بعدازظهر در شهر زنجان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ موسوی افزود: پس از برگزاری رقابت‌های مرحله مقدماتی بین متقاضیان به ۱۰ شرکت‌کننده برتر زنجانی، غرفه طبخ آش‌های سنتی در جشنواره پیش رو اختصاص و ۳۰ غرفه به استان‌های دیگر اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان بزرگترین رویداد استان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

به گفته موسوی، این جشنواره قدیمی‌ترین جشنواره غذای ایران است که همه‌ساله در شهر زنجان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: جشنواره ملی آش ایرانی به عنوان بزرگترین رویداد استان در تقویم رویداد‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است. این جشنواره قدیمی‌ترین جشنواره غذای ایران است که همه‌ساله در شهر زنجان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: سال هاست در تلاش هستیم در قالب این جشنواره توانمندی‌های استان زنجان و سرآشپزان سراسر کشور را به مخاطبان بین‌المللی و جهانی معرفی کنیم تا آنها بیشتر با تنوع غذایی و آش‌های محلی آشنایی پیدا کنند.

موسوی خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۲۰ متقاضی در پیش رویداد جشنواره آش ایرانی شرکت کرده بودند که پیش بینی می‌شود امسال این تعداد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: زنجان ۲۴ تا ۲۸ شهریور امسال میزبان هجدهمین جشنواره ملی آش ایرانی و نوزدهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی خواهد بود که فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در دبیرخانه این جشنواره در حال انجام است.