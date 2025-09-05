به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان گیلان در صومعه سرا گفت: همایش طرح قرار دوازدهم به یاد امام زمان (عج) با مشارکت مهدی یاران مستقر دربقاع متبرکه از محل موقوفات، نذورات و کمک‌های خیرین درآستانه بازگشایی مدارس بسته مهر تحصیلی تهیه شده در بقعه سید ابراهیم گوراب زرمیخ شهرستان صومعه‌سرا برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تدینی افزود: در اجرای این طرح، ۸۵۰ بسته مهر تحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر برای دانش آموزان نیازمند به ارزش ۲ میلیارد ریال تهیه شده که از طریق آموزش و پرورش، کمیته امداد امام و بهزیستی در اختیار دانش آموزان جامعه هدف قرار میگیرد.

وی با بیان اینکه درآستانه سال تحصیلی جدید ۸هزار بسته نوشت افزار تحصیلی از محل موقوفات و کمک‌های خیرین در سطح استان گیلان تهیه شده اظهار داشت واقفین عزیز و مردم خیر و نیکوکار ما را در حوزه کمک به دانش آموزان نیازمند یاری دهند.