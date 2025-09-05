پخش زنده
امروز: -
برنامههای «ایران دلیران» و «پیام محمد»، از رادیو فرهنگ و «نت زندگی»، از رادیو صبا پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تولیدات منتخب جشنواره مردمی «ایران دلیران» با محوریت دفاع مقدس ۱۲ روزه، امروز از آنتن رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «ایران دلیران»، برگرفته از تولیدات برگزیده مراکز صداوسیمای استانهاست که در قالبی شنیدنی، به بازخوانی حماسه ایستادگی و همبستگی ملت ایران در برابر رژیم صهیونیستی میپردازد.
این روایت رسانهای، حماسه ۱۲ روزهای را بازگو میکند که در آن اراده، ایمان و وحدت ملی، بار دیگر جلوهای ماندگار از مقاومت ملت پیروز ایران را رقم زد.
رادیو فرهنگ با پخش این ویژهبرنامه، تلاش دارد بخشی از نبرد تمدنی ایران با دشمنان هویت و استقلال ملت را از زبان مردم و هنرمندان سراسر کشور روایت کند.
«ایران دلیران»، ساعت ۱۲:۳۰ از موج FM ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و همچنین تارنمای رادیو فرهنگ پخش می شود.
ویژهبرنامه «پیام محمد» به مناسبت آغاز هفته وحدت، امروز ساعت ۱۴:۰۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود و با مرور زندگی در پنج شهر مرزی ایران، جلوههای همزیستی مسالمتآمیز اهل سنت و اهل تشیع را روایت میکند.
«پیام محمد»، برنامهای گفتوگومحور از گروهتولید و تامین رادیو فرهنگ است که با هدف گسترش مفاهیم برابری، همدلی و برادری میان مذاهب اسلامی، تولید شده است.
این برنامه در قالب گفتوگو با اهالی شهرها، نخبگان فرهنگی، و جوانان مناطق مرزی، داستانهایی واقعی از زندگی مشترک شیعه و سنی را روایت میکند، داستانهایی که فراتر از مرزهای جغرافیایی، ریشه در ایمان، اخلاق و ارزشهای انسانی مشترک دارند.
شنوندگان در این برنامه با پنج شهر مرزی کشور آشنا میشوند که سالهاست مردم آن با وجود تفاوتهای مذهبی، در کنار یکدیگر به آرامش و همکاری زندگی میکنند. همچنین بخشهایی از برنامه به بررسی اندیشه و گفتمان وحدت اسلامی اختصاص دارد؛ گفتمانی که بر احترام متقابل، همپوشانی فرهنگی و پیوندهای اجتماعی تاکید دارد.
«پیام محمد»، تلاش میکند با بهرهگیری از روایتهای واقعی و فضای صمیمی، پیام ماندگار رسول اکرم (ص) را در عمل نشان دهد: «المسلم أخو المسلم»؛ پیامی که امروز بیش از هر زمان، راهگشای تحقق وحدت در امت اسلامی است.
برنامه «نت زندگی» رادیو صبا به مناسبت هفته وحدت، ویژهبرنامه «نت وحدت» را با پخش ترانهها و موسیقیهای منتخب با موضوع همبستگی و برادری آغاز میکند تا پیام صلح و دوستی را به گوش شنوندگان برساند
برنامه «نت زندگی»، یکی از برنامههای موسیقی محور رادیو صبا است و با هدف ایجاد فضایی شاد و دلنشین برای عاشقان موسیقی طراحی شده است.
در «نت وحدت»، مجموعهای از ترانهها و موسیقیهای منتخب با موضوع وحدت، همدلی و برادری پخش میشود که بسیاری از آنها از میان درخواستهای شنوندگان انتخاب شدهاند. این ترانهها پیامآور صلح و اتحاد میان اقوام و مذاهب مختلف هستند و تلاش داریم با این موسیقیها فضای معنوی و فرهنگی هفته وحدت را برای مخاطبان زنده کنیم.
«برنامه «نت زندگی»، همواره ارتباط نزدیکی با مخاطبان دارد و از طریق پیامک درخواستهای آنها را دریافت و در برنامه پخش میکند. در این ویژهبرنامه نیز شنوندگان میتوانند ترانههای مورد علاقه خود را با موضوع وحدت درخواست دهند.
ویژهبرنامه «نت وحدت»، به تهیهکنندگی نیلوفر قاسمیپور و اجرای آرمان غفاریان، از امروز به مدت یک هفته پخش می شود و مخاطبان میتوانند هر روز ساعت ۱۰:۳۰ صبح همراه با این برنامه، پیامآور پیامهای صلح و دوستی باشند.