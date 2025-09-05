پخش زنده
مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان از آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به ۱۰ روستای شهرستان دلفان با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرگرد سید سجاد خلفوند گفت: در ادامه طرح جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و بهرهمندی مردم روستاهای لرستان از آب آشامیدنی، عملیات اجرایی طرح آبرسانی مجتمع کفراج شهرستان دلفان با اعتبار بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال آغاز شد.
به گفته مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان با اجرای این طرح بیش از ۱۰ روستا و جمعیتی بیش از دو هزار نفر از نعمت آب شرب بهرهمند خواهند شد.
سرگرد خلفوند افزود: این طرح شامل بیش از ۷ هزار متر لولهگذاری، احداث یک باب مخزن بتنی ذخیره آب هزار متر مکعبی و همچنین احداث و بهسازی دو باب ایستگاه پمپاژ است.
وی گفت: پیشبینی میشود در صورت نبود مشکلات ظرف مدت ۶ ماه این طرح به اتمام برسد.