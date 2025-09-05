ساختوسازهای غیرمجاز در مناطق حاشیهای شهر اراک به یکی از دغدغههای مهم مدیریت شهری تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عضو شورای شهر با اشاره به گسترش تخلفات ساخت و ساز در محلاتی مثل کوی امام علی، سجادیه، ولیعصر و کرهرود بر لزوم سنددار شدن املاک برای ایجاد نظم شهری تأکید کرد.
چگینی گفت: مشکل اصلی این مناطق، قولنامهای بودن املاک است، بسیاری از این واحدها فاقد سند رسمی هستند و همین موضوع زمینهساز بروز تخلفات ساختمانی شده است.
او با اشاره به اینکه ساختوسازهای نزدیک به کف زمین در سطح شهر تقریباً به صفر رسیده گفت: با این حال در طبقات بالایی همچنان شاهد ساختوسازهای غیرمجاز هستیم که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
این عضو شورای شهر در پایان بهترین راهکار برای ساماندهی این وضعیت را سنددار کردن املاک دانست و افزود: سنددار شدن املاک نهتنها موجب ایجاد نظم شهری میشود، بلکه امکان نظارت بهتر بر ساختوسازها را نیز فراهم میکند.