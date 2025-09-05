رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به پیشینه درخشان استان کرمانشاه در صنعت فرش دستباف، از برنامه‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌ها، احیای بیمه قالیبافان و معرفی کرمانشاه به عنوان پایلوت صادرات و برند جهانی فرش دستباف ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، زهرا کمانی گفت: فرش دستباف، میراثی ارزشمند و نمادین از هنر، فرهنگ و خلاقیت ایرانی است و استان کرمانشاه با پیشینه‌ای بیش از صد سال در این صنعت، سهمی درخشان در تاریخ و اقتصاد فرش کشور دارد.

وی افزود: بهره‌گیری از مواد اولیه مرغوب، رنگ‌های طبیعی و هنر بی‌نظیر هنرمندان قالیباف سبب شده است که آثار خلق‌شده در این منطقه جایگاهی ویژه در بازار‌های جهانی داشته باشد.

کمانی گفت: موقعیت جغرافیایی کرمانشاه به‌ویژه همجواری با اقلیم کردستان عراق، این استان را به کانونی راهبردی برای توسعه تجارت، تبادلات فرهنگی و صادرات فرش دستباف تبدیل کرده است و در این راستا، تلاش می‌شود کرمانشاه به عنوان پایلوت و نماینده شایسته ایران در معرفی هنر فرش دستباف به جهان معرفی شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران مهم‌ترین دغدغه قالیبافان را موضوع بیمه عنوان کرد و گفت: بیمه قالیبافان حق مسلم این قشر زحمتکش است، اما متأسفانه از سال ۱۳۹۳ به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای بخش زیادی از هنرمندان از این پوشش حمایتی محروم شدند و در تلاش هستیم با همراهی مجلس شورای اسلامی و تخصیص ردیف بودجه جدید، در سال ۱۴۰۵ این موضوع مجدداً احیا شود.

کمانی از تعریف پروژه‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با صنعت فرش خبر داد و افزود: یکی از اولویت‌ها، راه‌اندازی واحد مکانیزه فرآوری پشم به‌ویژه پشم سنجابی در کرمانشاه است که می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، مانع واردات پرهزینه از کشور‌هایی مانند نیوزیلند و استرالیا شود.