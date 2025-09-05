پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز با تاثیر سامانه فصلی در پارهای نقاط استان ناپایداری وضعیت جوی و دریایی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در مناطق دریایی استان به ویژه در محدوده تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.
او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز به بیش از محدوده یک و نیم متر خواهد رسید.
حمزه نژاد خاطرنشان کرد: بعدازظهر با کاهش سرعت باد جنوب شرقی از شدت تلاطم دریا در خلیج فارس و دریای عمان کاسته خواهد شد.
او افزود: در محدوده تنگه هرمز موقتا بعدازظهر و اوایل شب با توجه به افزایش ابری بودن، وقوع تند باد موقتی دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاهی با تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد گفت: در پارهای نقاط مرکزی نیز افزایش سرعت باد و وقوع گردوخاک موقتی دور از انتظار نیست.
او افزود: توصیه میشود با توجه به احتمال سیلابی شدن رودخانههای فصلی به ویژه در منطقه بشاگرد از قرار گیری در حریم رودخانههای فصلی خودداری شود.
حمزه نژاد گفت: فردا و یکشنبه با کاهش سرعت بادهای فصلی، افزایش سرعت باد جنوب غربی در جزایر خلیج فارس مورد انتظار است.
او افزود: از لحاظ دمایی، فردا در غالب نقاط به ویژه مناطق شرقی استان افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.