ناپایداری وضعیت جوی و دریایی در هرمزگان، ۱۴ شهریور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در مناطق دریایی استان به ویژه در محدوده تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس وزش باد نسبتا شدید جنوب شرقی سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

او افزود: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز به بیش از محدوده یک و نیم متر خواهد رسید.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: بعدازظهر با کاهش سرعت باد جنوب شرقی از شدت تلاطم دریا در خلیج فارس و دریای عمان کاسته خواهد شد.

او افزود: در محدوده تنگه هرمز موقتا بعدازظهر و اوایل شب با توجه به افزایش ابری بودن، وقوع تند باد موقتی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعد و برق گاهی با تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد گفت: در پاره‌ای نقاط مرکزی نیز افزایش سرعت باد و وقوع گردوخاک موقتی دور از انتظار نیست.

او افزود: توصیه می‌شود با توجه به احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی به ویژه در منطقه بشاگرد از قرار گیری در حریم رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: فردا و یکشنبه با کاهش سرعت باد‌های فصلی، افزایش سرعت باد جنوب غربی در جزایر خلیج فارس مورد انتظار است.

او افزود: از لحاظ دمایی، فردا در غالب نقاط به ویژه مناطق شرقی استان افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه پیش بینی می‌شود.