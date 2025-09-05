مسئول سازمان پیشکسوتان سپاه با تأکید بر بازگشت سوریه به جبهه مقاومت، گفت: طبق وعده الهی، مردم غزه، لبنان، سوریه، عراق، ایران و یمن که دین خدا را یاری می‌کنند، پیروزند و روزی می‌رسد که جشن پیروزی می‌گیریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار «علیرضا عظیمی جاهد» مسئول سازمان پیشکسوتان سپاه در مراسم شب خاطره با موضوع مدافعان حرم که در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با بیان اینکه افتخار ما در سازمان پیشکسوتان سپاه این است که در خدمت خانواده مدافعان حرم هستیم، اظهار کرد: خداوند در قرآن تأکید دارد که ایام خدا را گرامی بدارید و به یاد بیاورید؛ دفاع مقدس هشت ساله ایران، جبهه مقاومت و دفاع مقدس ۱۲ روزه ایام خداست که جا دارد در این مراسم از پدیدآورندگان این ایام، یعنی رزمندگان و فرماندهان جبهه مقاومت و مدافعان حرم یاد کنیم.

سردار عظیمی‌جاهد ادامه داد: قرآن کریم تأکید دارد که حضرت ابراهیم (ع)، چون مخلص بود، از او یاد کنید؛ لذا من اینجا باید از یار مخلصِ حاج قاسم سلیمانی، این پیر طریقت، برادر «ابو احمد» (سردار محمدجعفر اسدی) یاد کنم که در همه صحنه‌ها یاریگر مدافعان حرم بود و با یار همیشگی‌اش حاج قاسم و با همه بزرگان مدافع حرم، کارستان کردند.

مسئول سازمان پیشکسوتان سپاه با اشاره به وضعیت امروز سوریه گفت: سوریه به آغوش مقاومت بازخواهدگشت. ما ابوالفضلی (ع) و زینبی (س) هستیم و دوباره به زیارت حضرت رقیه (س) خواهیم رفت و در مسیر، همه شهدا را یاد می‌کنیم.

وی عنوان کرد: خداوند فرموده است که خدا را که کمک کنید و دین خدا را نصرت کنید، خدا هم شما را کمک خواهد کرد؛ پس یقین بدانیم که مردم غزه، لبنان، سوریه، عراق، ایران و یمن که دین خدا را یاری می‌کنند، پیروزند و روزی می‌رسد که جشن پیروزی می‌گیریم.

سردار عظیمی‌جاهد با اشاره به نبرد ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: در این نبرد، موشک‌ها را با توکل بر خدا شلیک کردیم و به هدف خوردند؛ پس هر کس که با خداست، قطعاً پیروز خواهد بود.