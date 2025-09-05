به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از طرحهای‌ راعمرانی شهرداری مشهد، با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در بازآفرینی شهری مشهد گفت: نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت مشهد در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای ساکن‌ هستند و این وضع تنها با ورود شهرداری قابل حل نیست، بلکه نیازمند یک اراده ملی و مشارکت همه دستگاه‌هاست.

محمدرضا رضایی کوچی افزود : طرح جامع شهر مشهد توسعه را به سمت غرب پیش‌بینی کرده است ، در حالی‌ که عمده بافت‌های حاشیه‌ای در شرق شهر قرار دارند. این روند به مرور باعث می‌شود حرم مطهر رضوی در حاشیه شهر قرار گیرد که پذیرفتنی نیست و باید تلاش شود با بازآفرینی بافت‌های فرسوده شرق، حرم همچنان در مرکز شهر باقی بماند.

وی ادامه داد: بخش زیادی از این اراضی در اختیار آستان قدس است و توافقاتی با شهرداری صورت گرفته، اما هنوز آثار آن برای مردم محسوس نیست. مشکلات جدی در این محدوده وجود دارد؛ از ریزدانگی و شبکه‌های فاضلاب گرفته تا اشتغال و کیفیت زندگی که تاثیر بسزایی دارد.

رضایی گفت : موافق ایجاد شهرک‌های جدید در حاشیه مشهد نیستم، زیرا این امر بارگذاری مضاعف بر منابع آب و زیرساخت‌های شهر ایجاد می‌کند. بهترین راهکار این است که در اراضی توافق‌شده واحدهای مسکونی جدید ساخته شود تا مردم با رضایت به آن مناطق منتقل شوند. در این صورت می‌توان بافت‌های فرسوده فعلی را تخریب و به فضای عمومی و باز تبدیل کرد.

وی تاکید کرد : حدود ۴۰ درصد ساکنان این محدوده اتباع بیگانه هستند و این امر لزوم ورود جدی دستگاه‌های امنیتی، نیروی انتظامی و وزارت کشور را دوچندان می‌کند. اما در کنار آن، بسیاری از هموطنان ما نیز در واحدهایی ناایمن زندگی می‌کنند که در صورت وقوع زلزله دچار بحران جدی خواهند شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: بازدیدی که امروز داشتیم منجر به تشکیل جلسه‌ای با حضور وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه خواهد شد تا راهکاری عملی برای جابه‌جایی و نوسازی این بافت‌ها تدوین شود. هرچند موضوع به دلیل ریزدانگی و تراکم جمعیت سخت است، اما امکان‌پذیر است.

وی افزود : مرحله یک قطار شهری مدت‌هاست با کندی پیش می‌رود و این موضوع یکی از درخواست‌های جدی ما از وزارت راه و شهرسازی است. همچنین تکمیل طرح قطار سریع‌السیر تهران–مشهد که در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۳ مصوب شده، باید در اولویت باشد. متأسفانه تاکنون اراده جدی از سوی مسئولان استان و وزارت راه در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم.

رضایی افزود : مسیر تهران به مشهد بهترین گزینه برای اجرای قطار سریع‌السیر در کشور است و امیدواریم با پیگیری‌های جدی این طرح وارد مرحله اجرایی شود.