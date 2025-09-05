پخش زنده
سفر سهروزه «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان به چین با امضای ۲۱ تفاهمنامه و قرارداد سرمایهگذاری به ارزش ۸.۵ میلیارد دلار و آغاز رسمی فاز دوم کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) به پایان رسید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از پایگاه خبری «بیزینس رکوردر»، «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان پس از امضای این اسناد همکاری میان دو کشور همسایه دیدار خود با «لی چیانگ» همتای چینی را «بسیار ثمربخش» توصیف کرده و نقش کریدور اقتصادی سی پک در تحول اقتصادی پاکستان طی یک دهه گذشته را «بیبدیل» دانست.
او خواستار تسریع در اجرای پروژههای کلیدی از جمله خط آهن اصلی ML-۱ (کراچی – پیشاور)، بازطراحی بزرگراه قراقروم و عملیاتیسازی بندر گوادر در جنوب این کشور بر اساس توافقات دوجانبه شد.
به گزارش پاکستانی دو کشور همچنین برای گسترش همکاریهای امنیتی و دفاعی و مقابله مشترک با تروریسم توافق کردند.
شهباز شریف با بیان اینکه امنیت سرمایهگذاریهای چین در پاکستان «اولویت مطلق» دولت اسلام آباد است از شرکتهای چینی برای حضور گستردهتر در مناطق ویژه اقتصادی پاکستان دعوت کرد.
در جریان مذاکرات طرفین عزم خود را برای توسعه همکاری در حوزههای فناوری اطلاعات، کشاورزی، صنایع نساجی، معادن و انرژی تجدید کردند.
کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان چیست؟
کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (CPEC) یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی «ابتکار کمربند و جاده» چین بهشمار میرود که در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. این طرح با هدف اتصال استان «سینکیانگ» چین به بندر «گوادر» پاکستان، زمینهساز ایجاد شبکهای گسترده از جادهها، خطوط ریلی، نیروگاهها و زیرساختهای انرژی بوده است.
مرحله اول سیپک عمدتاً بر سرمایهگذاریهای زیربنایی و انرژی متمرکز بود و به گفته مقامات پاکستانی تاکنون میلیاردها دلار سرمایهگذاری در این بخشها صورت گرفته است.
اکنون فاز دوم سیپک با محوریت پنج کریدور جدید – شامل همکاریهای صنعتی، فناوری اطلاعات، کشاورزی، تجارت و انرژیهای نو – آغاز شده است. انتظار میرود این مرحله نقش مهمی در توسعه پایدار پاکستان، ایجاد اشتغال و افزایش اتصال منطقهای ایفا کند.