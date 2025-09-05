سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین از آغاز دور تازه گفت‌و‌گو‌های میان هیئت اعزامی ایران و مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه این مذاکرات در ادامه رایزنی‌های ایران و آژانس برای تعریف همکاری‌ها در چارچوب قانون مصوب مجلس در شرایط جدید، برگزار می‌شود؛ گفت: این مذاکرات «شکل جدید همکاری ایران و سازمان بین المللی انرژی اتمی» را مشخص می‌کند و در سطح کارشناسان برگزار می‌شود.

به گفته سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی، دور جدید مذاکرات وین به ریاست محمد حسن نژاد پیرکوهی مدیرکل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت امور خارجه و معاون مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی برگزار می شود.