به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «سچ نیوز»، این عملیات روز چهارشنبه در منطقه «لکی مروت» بر اساس اطلاعات دقیق به اشتراک گذاشته شده توسط نهاد‌های اطلاعاتی پاکستان انجام شد.

در جریان درگیری مسلحانه، فردی به نام کفایت‌الله که در چندین فقره بمب‌گذاری و حمله تروریستی به نیرو‌های امنیتی دست داشته است، کشته شد.

پلیس اعلام کرد: در این عملیات که توسط تیم ضدتروریسم (CTD) پلیس ایالت خیبرپختونخوا اجرا شد، یک مأمور پلیس نیز زخمی گردید.

گفته می‌شود از تروریست کشته شده سلاح مهمات نیز کشف و ضبط گردده است؛ منابع امنیتی اعلام کردند که عملیات پاکسازی منطقه همچنان ادامه دارد.

«سجاد خان» معاون بازرس کل پلیس منطقه، با تمجید از این عملیات موفق گفت: افسران ما همواره آماده فداکاری برای میهن هستند و عزم آنان نقشه‌های تروریست‌ها را درهم می‌شکند.

گفتنی است منطقه لکی مروت طی دو دهه اخیر از کانون‌های اصلی فعالیت‌های تروریستی بوده و با وجود تلاش‌های محلی برای برقراری صلح، در ماه‌های اخیر شاهد افزایش حملات مرگبار به نیرو‌های امنیتی بویژه ارتش پاکستان بوده است.