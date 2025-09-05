در پی افزایش نگران‌کننده قاچاق انسان و موج مهاجرت‌های غیرقانونی، دولت پاکستان تصمیم گرفته است دفاتر وابسته به سازمان امنیتی تحقیقات فدرال پاکستان را در شش کشور راه‌اندازی کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «ای آر وای نیوز» دفاتر سازمان امنیتی تحقیقات فدرال پاکستان (FIA) به عنوان مهمترین نهاد مبارزه با جرائم سازمان یافته این کشور قرار است در انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، مالزی و امارات تأسیس شود.

به گزارش منابع رسمی بخش عمده شبکه‌های قاچاق انسان که جوانان پاکستانی را به مقصد اروپا و آفریقا منتقل می‌کنند، ارتباط مستقیم با این کشور‌ها دارند.

در بیانیه آژانس تحقیقات فدرال پاکستان آمده است: تصمیم اخیر اسلام‌آباد در واقع پاسخی به گسترش فعالیت این شبکه‌ها و افشای ارتباطات فراملی آنها در جریان پرونده‌های اخیر است.

مقامات پاکستانی اعلام کرده‌اند دفاتر جدید نه تنها در مهار قاچاق انسان و کاهش روند مهاجرت غیرقانونی مؤثر خواهند بود، بلکه زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های اطلاعاتی و قضایی با کشور‌های میزبان نیز خواهند شد.

پاکستان سال‌هاست با چالش‌های گسترده قاچاق انسان روبه‌روست. بنا به گزارش‌های بین‌المللی هر سال صد‌ها شهروند این کشور در مسیر‌های خطرناک مهاجرت، به‌ویژه در دریای مدیترانه و مسیر‌های آفریقایی، جان خود را از دست می‌دهند. این موضوع به یکی از بحران‌های جدی اجتماعی و امنیتی اسلام‌آباد بدل شده است.

بر اساس اعلام مقام‌های پاکستانی تنها در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ هزار نفر از شهروندان این کشور پس از سفر به عراق به پاکستان بازنگشته‌اند؛ آماری که به گفته کارشناسان بیانگر گستردگی بحران مهاجرت غیرقانونی و فعالیت شبکه‌های قاچاق انسان است