امام جمعه گرگان سفر رئیس جمهور برای شرکت در سازمان همکاری های شانگهای را سفر مهمی برای استقلال طلبی و بر اساس منافعی ملی کشور و مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و غرب دانست.

همکاری ایران با سازمان همکاری های شانگهای ، مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و غرب

همکاری ایران با سازمان همکاری های شانگهای ، مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و غرب

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نماز جمعه این هفته گرگان به امامت آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان برگزار شد.



نماینده ولی فقیه در استان گلستان در خطبه های نماز سیاسی عبادی جمعه ، سفر رئیس جمهور برای شرکت در سازمان همکاری های شانگهای را سفر مهمی دانست.

وی افزود : فلسفه وجودی تاسیس اتحادیه سازمان همکاری‌های شانگهای این است که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکایی ها و غرب بایستد.

امام جمعه گرگان گفت : ما هم خوشحالیم از این که کشورهایی مثل چین مثل روسیه ، هند ، پاکستان و خیلی از کشورها عضو رسمی این سازمان شدند زیرا قدرتی در مقابل یک جانبه‌گرایی آمریکا است ،تعداد کشور های عضو این سازمان بنا است به بیست و هفت کشور برسه یعنی روز به روز در حال گسترش است.

وی گفت : آمریکا مدعی همه کاره بودندر دنیا است و به همین علت نمی تواند وجود این سازمان را تحمل کند و تلاش می کند این کشورها و ایران رو منزوی کند یا منزوی نشان دهد زیرا از تشکیل آن بسیار ناراحت است.

آیت الله نورمفیدی افزود: در سازمان همکاری های شانگهای رسماً جنایات اسرائیل در غزه و حمله‌ اسرائیل به ایران را محکوم کرده که این درست در مقابل سیاست‌های آمریکا و اسرائیل است .

وی افزود: از طرفی رئیس جمهور چین پیشنهاد حکمرانی عادله جهانی را مطرح کرده یعنی باید حکمرانی در دنیا بر اساس عدالت باشد که به معنی مقابله با یک جانبه‌گرایی آمریکایی‌هاست زیرا قطعنامه ها و تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت نا عادلانه و بر اساس منافع آمریکاست.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان در بخش دیگر خطبه های نماز جمعه گفت: ایران کشوری مستقل و به دنبال منافع و مصالح خودش است و منافع ملی و مصلحت ملی ما اقتضا می کند با روسیه ،هند و پاکستان روابط دوستان داشته باشیم بنابراین این که افرادی گفتند که ایران به سمتی می رود که مستعمره چین و روسیه شود غلط است زیرا ما ۴۷ سال است که همه گرفتاری ها را تحمل کردیم تا خودمان را از استعمار آمریکا و انگلیس رها کردیم و دوباره نباید مستعمره آنها شویم و با وجود ولایت فقیه و رهبری مثل مقام معظم رهبری حفظ الله هرگز مستعمره آنها نخواهیم شد.

امام جمعه گرگان گفت: این خواسته غربی‌های ضد ولایت است و زیرا معنی ندارد ایران این کشور مستقل از منافعش دست بردارد و به دامان آمریکا و کشور های غربی پناه ببرد.

