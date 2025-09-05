پخش زنده
امروز: -
امام جمعه گرگان سفر رئیس جمهور برای شرکت در سازمان همکاری های شانگهای را سفر مهمی برای استقلال طلبی و بر اساس منافعی ملی کشور و مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و غرب دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نماز جمعه این هفته گرگان به امامت آیتالله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در استان گلستان در خطبه های نماز سیاسی عبادی جمعه ، سفر رئیس جمهور برای شرکت در سازمان همکاری های شانگهای را سفر مهمی دانست.
وی افزود : فلسفه وجودی تاسیس اتحادیه سازمان همکاریهای شانگهای این است که در مقابل یک جانبه گرایی آمریکایی ها و غرب بایستد.
امام جمعه گرگان گفت : ما هم خوشحالیم از این که کشورهایی مثل چین مثل روسیه ، هند ، پاکستان و خیلی از کشورها عضو رسمی این سازمان شدند زیرا قدرتی در مقابل یک جانبهگرایی آمریکا است ،تعداد کشور های عضو این سازمان بنا است به بیست و هفت کشور برسه یعنی روز به روز در حال گسترش است.
وی گفت : آمریکا مدعی همه کاره بودندر دنیا است و به همین علت نمی تواند وجود این سازمان را تحمل کند و تلاش می کند این کشورها و ایران رو منزوی کند یا منزوی نشان دهد زیرا از تشکیل آن بسیار ناراحت است.
آیت الله نورمفیدی افزود: در سازمان همکاری های شانگهای رسماً جنایات اسرائیل در غزه و حمله اسرائیل به ایران را محکوم کرده که این درست در مقابل سیاستهای آمریکا و اسرائیل است .
وی افزود: از طرفی رئیس جمهور چین پیشنهاد حکمرانی عادله جهانی را مطرح کرده یعنی باید حکمرانی در دنیا بر اساس عدالت باشد که به معنی مقابله با یک جانبهگرایی آمریکاییهاست زیرا قطعنامه ها و تصمیمات سازمان ملل و شورای امنیت نا عادلانه و بر اساس منافع آمریکاست.