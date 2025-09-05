پخش زنده
جنبش مقاومت اسلامی (حماس) اعلام کرد: جنگ ۷۰۰ روزه نسلکشی در غزه ننگ بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جنبش حماس در بیانیهای تاکید کرد: تخلفاتی که ارتش اشغالگر در نوار غزه مرتکب شده، اقدامات نسلکشی، پاکسازی قومی و آوارگی اجباری محسوب میشود.
حماس افزود: ما هرگونه انعطافپذیری را برای رسیدن به توافق نشان دادهایم، اما نتانیاهو، جنایتکار جنگی، اصرار دارد تلاشهای میانجیها را خنثی کند.
حماس ادامه داد: ۷۰۰ روز گذشته و جهان به صورت صوتی و تصویری شاهد وحشتناکترین نسلکشی در تاریخ مدرن است.
جنبش مقاومت اسلامی تصریح کرد: آمریکا به دلیل ارائه پوشش سیاسی و نظامی برای دولت تروریستی صهیونیستی، مسئولیت ادامه جنایات نسلکشی در نوار غزه را بر عهده دارد.
حماس تاکید کرد: نتانیاهو جنایتکار اصرار دارد که تلاشهای میانجیها را مختل و خنثی کند، در حالی که ما برای رسیدن به توافقی که منجر به توقف تجاوز شود، انعطافپذیری نشان دادهایم.