پخش زنده
امروز: -
عملیات اجرایی تعریض کمربندی ایذه با پیگیری نماینده و همراهی راه و شهرسازی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در آیین آغاز عملیات اجرایی تعریض کمربندی ایذه گفت: اقدامات زیرساختی حوزه راه و شهرسازی در استان خوزستان روندی مثبت دارد و در شهرستان ایذه نیز پروژههای مهمی در حال اجرا است.
روحالله عمادی با اشاره به دغدغه تأمین زمین برای ساخت مسکن در ایذه گفت: در آینده نزدیک شاهد تخصیص زمین برای این موضوع خواهیم بود که یکی از نیازهای اولویتدار شهرستان است، در حوزه راه نیز ارتقای شاخصهای کیفی و توسعه زیرساختها با جدیت در دستور کار قرار دارد.
عمادی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه پیگیریها و تعامل میان مسئولان، شاهد بهبود وضعیت حوزه راه و شهرسازی در شهرستان ایذه باشیم.