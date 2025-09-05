پخش زنده
سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: برداشت انجیر و فندق از باغات شهرستان طارم و دیگر مناطق استان زنجان همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کریمی اضافه کرد: برداشت انجیر از باغات شهرستان طارم که از اواسط مرداد آغاز شده همچنان ادامه دارد و پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۳۵۰ تن محصول از سطح ۱۲۰ هکتار باغات این شهرستان برداشت شود.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۴۵۰ بهرهبردار در زمینه تولید انجیر، افزود: مهمترین رقمهای انجیر در طارم اعم زرد کلوچ، کشانی سفید، کشانی سیاه و محلی طارم است که به دلیل کیفیت مطلوب، بیشتر به صورت تازهخوری مصرف میشوند.
او عنوان کرد: انجیر طارم علاوه بر تأمین نیاز بازار استان زنجان، به سایر استانهای کشور نیز عرضه میشود و ظرفیت مناسبی برای توسعه بازار و صنایع فرآوری دارد.
سرپرست مدیریت امور باغبانی استان زنجان همچنین با اشاره به وضعیت برداشت فندق، اضافه کرد: سطح زیرکشت فندق در استان بالغ بر ۴۵۵ هکتار است که از این میزان، ۴۲۰ هکتار باغات بارور و ۳۵ هکتار غیربارور هستند. برداشت فندق از اواخر مرداد آغاز شده و تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت و برآورد میشود بیش از ۶۵۰ تن محصول از باغات استان برداشت شود.
کریمی با تأکید بر اینکه شهرستان طارم بهعنوان قطب اصلی تولید فندق استان شناخته میشود، تشریح کرد: حدود ۴۵۰ بهرهبردار در زمینه تولید فندق فعالیت دارند. ارقام مهم کشت شده در استان اعم قرهباغی، کووا، فرتیل، نگرت و چند رقم محلی دیگر است که به دلیل کیفیت مطلوب مغز درصد روغن بالا و قابلیت فرآوری، عمدتاً بهصورت آجیلی مصرف میشوند.
وی خاطرنشان کرد: فندق تولیدی شهرستان طارم علاوه بر تأمین نیاز بازار استان زنجان به استانهای همجوار نیز عرضه میشود و ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع فرآوری، بستهبندی و حتی صادرات دارد.