فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: نیروی انسانی مهمترین و بی‌بدیل‌ترین سرمایه هر کشور و دوره سربازی دوران مسئولیت‌پذیری و تربیت مدیران آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوار پور پنجشنبه شب در حاشیه سومین دوره مسابقات مهارتی سربازان کشور در اهواز اظهار کرد: منابع طبیعی چه زیرزمینی و چه روزمینی، تنها زمانی ارزش عملی و نقدی پیدا می‌کنند که با برنامه‌ریزی، مهارت و همت نیروی انسانی در دسترس و قابل بهره‌برداری قرار گیرند.

وی افزود: همانگونه که نفت بدون حفاری و پالایش و زمین غیرقابل کشت بدون تلاش کشاورز ماهر به سرمایه‌ای مولد تبدیل نمی‌شوند، نیروی انسانی نیز نیازمند آموزش و بارورسازی است تا کشور را به قله‌های پیشرفت رهنمون سازد.

سردار شاهوارپور با اشاره به اینکه کشور‌های پیشرفته نیروی انسانی خود را با برنامه و در میدان عمل تربیت کرده‌اند، گفت: مسیر یادگیری و پیشرفت، همان راهی است که خداوند متعال توسط پیامبران به ویژه نبی مکرم اسلام (ص) به ما نشان داده است.

فرمانده سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان به اهمیت دوران خدمت سربازی اشاره کرد و آن را بهترین دوره زندگی و گذار از سن وابستگی به استقلال و انتخاب برای جوانان دانست.

وی افزود: در این دوران است که جوان می‌آموزد روی پای خود بایستد، مسئولیت کارهایش را برعهده بگیرد و برای دفاع از جان، مال، ناموس و دین هموطنانش آماده شود؛ افتخار سربازی در همین است که انسان برای اعتلای میهن و حفظ ارزش‌ها آماده فداکاری باشد.

سردار سرتیپ پاسدار شاهوارپور شهادت در لباس سربازی را بالاترین رتبه ارتقای وجود انسانی توصیف کرد و یادآور شد: تمامی سرداران بزرگ و شهدای والا مقام از جمله شهدای با مقام سردار نیز روزی سرباز بوده‌اند.

وی خطاب به سربازان گفت: این دوره، لوح افتخار و بستری برای انتخاب‌های جدید است و سربازان، مهندسین و مدیران آینده این کشور هستند که نباید دغدغه شرایط کنونی خود را داشته باشند.

فرمانده سپاه خوزستان هر سرباز را یک لیدر برای جامعه دانست و بر ضرورت تلاش و مجاهدت برای پویایی کشور تاکید کرد.

وی با قدردانی از پشتکار سربازان به ویژه آنهایی که چراغ استان خود را روشن کرده‌اند، ابراز امیدواری کرد که تشویق‌های در نظر گرفته شده به طور کامل اعمال شود و شاهد حضور پررنگ‌تر سربازان استان در رقابت‌های ملی باشیم.