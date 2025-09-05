هشدار پلیس فتا درباره پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری رمزارز
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، درباره افزایش فعالیت پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری در حوزه رمزارز، با وعدههای سودهای بالا و تضمینی هشدار داد..
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ سرهنگ دوم جواد مختاررضایی گفت: در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر گونهای جدید از کلاهبرداری در قالب پلتفرمهای سرمایهگذاری رمزارز بودهایم. این پلتفرمها که غالباً خارج از کشور فعالیت میکنند، فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و گردانندگان آنها ناشناس هستند.
وی افزود: کلاهبرداران ابتدا با ایجاد ظاهری حرفهای و ادعای ارائه «سیگنالهای دقیق و سود تضمینی» اعتماد کاربران را جلب کرده و سپس لینکی برای ثبتنام و سرمایهگذاری ارسال میکنند که در واقع به یک وبسایت یا اپلیکیشن ساختگی متصل است.
به گفته این مقام انتظامی، موجودی و سودی که کاربر در این پلتفرمها میبیند، اعدادی ساختگی و صرفاً جهت تشویق به سرمایهگذاری بیشتر است. اما در زمان برداشت وجه، بهانههایی همچون «بررسی حساب»، «پرداخت مالیات» یا «احراز هویت» مطرح شده و در نهایت یا حساب کاربر مسدود میشود یا کل پلتفرم ناپدید میگردد.
سرهنگ مختاررضایی با اشاره به گزارشهای بینالمللی سرقت میلیاردها دلار سرمایه در جهان با همین ترفند گفت: کلاهبرداران حتی در تبلیغات خود از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و «دیپفیک» برای تولید ویدئوهای جعلی از کارشناسان یا چهرههای مشهور استفاده میکنند تا اعتماد قربانیان را جلب نمایند.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام پلتفرمهای جعلی سرمایهگذاری رمزارز پنج توصیه ارائه کرد:
۱. به پیشنهادات و پیامهای ناشناس در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها پاسخ ندهید.
۲. به وعده سودهای بالا و تضمینی اعتماد نکنید.
۳. اطلاعات حساب و هویت خود را در اختیار هیچ وبسایت یا فرد ناشناس قرار ندهید.
۴. فقط از صرافیها و پلتفرمهای دارای مجوز رسمی و معتبر استفاده کنید.
۵. موارد مشکوک را از طریق سایت www.fata.gov.ir یا شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنید
سرهنگ مختاررضایی در پایان تأکید کرد: «در حوزه رمزارز، آگاهی و احتیاط شهروندان مهمترین سپر دفاعی در برابر کلاهبرداران است؛ فریب ظاهر فریبنده را نخورید و اجازه ندهید سرمایهتان در تله مجرمان سایبری گرفتار شود».