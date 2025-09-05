پخش زنده
آب آشامیدنی پایدار و اجرای آسفالت همه معابر و خیابانهای روستای موغان فریدن پس از سالها پیگیری تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بخشدار بخش مرکزی شهرستان فریدن گفت: با تلاش و پیگیری آب و فاضلاب استان و مجموعه شهرستانی از ابتدای سال ۱۴۰۳ عملیات حفرچاه جدید برای تامین آب شرب پایدار و همچنین اصلاح شبکه توزیع و ۲۵۰ فقره انشعاب در روستای موغان آغاز شد و در بهمن ماه با هزینه ۱۰۰ میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.
مسعود شفیعی ادامه داد: پس از انتقال آب آشامیدنی پایدار و اجرای انشعابات در نهایت عملیات زیرسازی، جدولگذاری معابر و آسفالت خیابانهای این روستا آغاز شد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فریدن نیز گفت: ۲۳ هزارمتر مربع آسفالت ریزی معابر روستای موغان با هزینه ۱۱۵ میلیارد ریال انجام شد.
محمدفاضلی افزود: با مشارکت دهیاری روستا و بخشداری مرکزی شهرستان بیش از ۸۵ میلیارد ریال برای اجرای طرح هادی، جدول گذاری و زیرسازی معابر روستای موغان هزینه شده است.
روستای موغان با ۵۰۰ نفر جمعیت جزو روستاهای گردشگری شهرستان فریدن در حاشیه رودخانه پلاسجان محسوب میشود.