به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : با بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، جریانات جنوبی تا اوسط وقت امروز سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درمناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخش‌هایی از مناطق شمالی و طی فردا در مناطق جنوبی و جنوبشرقی استان خواهد شد.

وی افزود : طی امروز با توجه به بالابودن نسبی ضرایب ناپایداری، ابرناکی و احتمال رگبار‌هایی پراکنده و رعد وبرق و تندباد‌های لحظه‌ای در ارتفاعات شرقی و جنوبشرقی استان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از بعدازظهر فردا نیز وزش باد‌ها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات بصورت متوسط خواهد بود.

در شبانه روز گذشته شادگان با دمای ۴۶.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۸ و کمینه دمای ۲۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.