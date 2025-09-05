پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش بینی وقوع ناپایداری جوی در برخی مناطق استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت : با بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی، جریانات جنوبی تا اوسط وقت امروز سبب افزایش رطوبت و شرجی و مه رقیق درمناطق جنوبی، مرکزی، غربی و بخشهایی از مناطق شمالی و طی فردا در مناطق جنوبی و جنوبشرقی استان خواهد شد.
وی افزود : طی امروز با توجه به بالابودن نسبی ضرایب ناپایداری، ابرناکی و احتمال رگبارهایی پراکنده و رعد وبرق و تندبادهای لحظهای در ارتفاعات شرقی و جنوبشرقی استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از بعدازظهر فردا نیز وزش بادها در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی در برخی ساعات بصورت متوسط خواهد بود.
در شبانه روز گذشته شادگان با دمای ۴۶.۸ و ایذه با دمای ۱۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۸ و کمینه دمای ۲۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.