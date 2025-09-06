دستگاه‌های دولتی از ظرفیت سمن‌ها در مدیریت چالش‌ها بهره بگیرند

استاندار بوشهر بر ضرورت بهره‌گیری دستگاه‌های دولتی از ظرفیت سمن‌ها در مدیریت چالش‌ها تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود سازمان‌های مردم‌نهاد برنامه‌های عملیاتی و کارشناسی شده، برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای بوشهر ارائه دهند.