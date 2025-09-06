بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با جمعی از نمایندگان سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای فعال استان با تأکید بر اهمیت جایگاه جامعه مدنی آنها، اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد، تشکلهایی برخاسته از متن جامعه و مردم هستند که مطابق با ضوابط جاری کشور، در حوزههای تخصصی فعالیت میکنند و میتوان آنها را پُلی میان مردم و مسئولان دانست.
وی نقشآفرینی سمنها در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و سایر ساحتهای مرتبط با جامعه را ضروری دانست و گفت: نقشآفرینی سمنها در موضوعات اجتماعی، فرهنگی و دیگر ساحتهای مرتبط با جامعه را با در نظر داشتن رشد رویکردهای اجتماعی، لازم و ضروری است و معتقدم سازمانهای مردم نهاد، قابل اطمینانترین مرجع برای واسپاری اموری هستند که بر عهده نهادهای دولتی است
استاندار بوشهر سمنها را نمادی از همبستگی اجتماعی و عامل ارتقای تابآوری جوامع محلی توصیف کرد و افزود: این تشکلها میتوانند در ارتقا تابآوری جوامع محلی ایفای نقش کنند ازاینرو معتقدم باید سمنها را در تصمیمسازیها مشارکت دهیم.
زارع با اشاره به طرحهای توسعهای استان، بیان کرد: سازمانهای مردم نهاد سرمایههای ارزشمند اجتماعی هستند و بایستی با تقویت آموزش و دانش تخصصی، در حکمرانی نوین نقشآفرینی کنند.
وی تصریح کرد: باور من این است که اجرای طرحهای توسعهای استان بوشهر که کوشیدهایم برای تدوین آنها از ظرفیت نخبگان و متخصصان حوزههای مختلف بهره بگیریم، جز با مشارکت مردم و سازمانهای مردم نهاد که نماینده گروههای مردمی هستند، با موفقیت همراه نخواهد بود.
استاندار بوشهر به شکلگیری اعتماد عمومی جامعه به کارگزاران دولتی در دولت چهاردهم اشاره و یادآور شد: کرد: شکلگیری این اعتماد که شاهد نضج گرفتن آن هستیم، سرمایه بزرگی است که در اختیار داریم و با جلب مشارکت نهادهای مدنی و تسهیل زمینههای فعالیت آنها در موضوعات استان، میتوانیم این اعتماد را تقویت کنیم.
زارع بر ضرورت بهرهگیری دستگاههای دولتی از ظرفیت سمنها در مدیریت چالشها تأکید کرد و افزود: لازم است دستگاههای دولتی برای مدیریت چالشها از ظرفیت سمنها استفاده کنند و در عین حال انتظار دارم سازمانهای مردمنهاد برنامههای عملیاتی و کارشناسی شده، برای اجرای طرحهای توسعهای بوشهر ارائه دهند.
وی نقشآفرینی سمنها در مدیریت محلهمحور را ضروری دانست و اظهار کرد: با تقویت آموزش و دانش تخصصی سمنها و مشارکت دادن آنها در تصمیمگیریها، شاهد ارتقای تابآوری جوامع محلی هستیم؛ این مهم در مدیریت محلهمحور بیش از پیش اهمیت یافته است.
استاندار بوشهر تصریح کرد: هرچه سهم مردم و تشکلهای آنان در مدیریت محلهها بیشتر شود، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، زمینه برای اجرای بهتر طرحهای توسعهای استان فراهم میشود.