در دومین روز از برگزاری سیوهشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو ، غرفه جمهوری اسلامی ایران با مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری ، جلوهای پررنگ از ادبیات و هنر ایرانی را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با «سیوهشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو»، غرفه جمهوری اسلامی ایران که با همکاری خانه کتاب و ادبیات ایران و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو برپا شده است با مجموعهای از برنامههای فرهنگی و هنری، جلوهای پررنگ از ادبیات و هنر ایرانی را به نمایش گذاشته تا ظرفیتهای ادبی، هنری و فرهنگی کشور معرفی شود.
از مسترکلاس تصویرگری تا بررسی راههای توسعه همکاریهای فرهنگی
از این رو همزمان با دومین روز از این نمایشگاه، مسترکلاسی با مضمون «تصاویر به مثابه یک زبان دوم» توسط عاطفه ملکیجو، تصویرگر ایرانی در سالن بینالملل نمایشگاه کتاب سیوهشتم مسکو برگزار و نمونههایی از کتابهای بدون متن معرفی و بررسی شد.
در اتاق ایران دانشگاه زبانشناسی مسکو نیز نشستی برگزار شد و ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران بخشی از فعالیتهای این موسسه را برای دانشجویان زبان فارسی معرفی و از آنها دعوت کرد از غرفه ایران در نمایشگاه کتاب مسکو بازدید کنند.
مرجان فولادوند، نویسنده و پژوهشگر ایرانی و عاطفه ملکیجو، تصویرگر نیز در این نشست حضور داشتند و کارگاههایی با موضوعات «قصهنویسی و بازآفرینی اسطورهها» و «از رنگها و قلمموها تا کتاب و انیمیشن» برگزار کردند که با استقبال دانشجویان همراه شد.
در ادامه ابراهیم حیدری با مارگاریتا زاخارنکو، رئیس کتابخانه ادبیات خارجی «رودومینو» دیدار کرد و درباره راههای توسعه همکاریهای فرهنگی و نشر کتاب گفتوگو کردند.
در کنار این برنامههای فرهنگی و هنری، بخشی از غرفه ایران به نمایش آثار تصویرگری ایرانی اختصاص داشت و بخش کودک با اجرای کارگاهها و فعالیتهای ویژه، جلوهای پررنگ در غرفه داشت.
معرفی آثار سیره پیامبر و قرآن کریم در غرفه ایران
در رویداد سیوهشتم علاوه بر خانه کتاب و ادبیات ایران، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو، انتشارات نخل سبز و جامعهالمصطفی نیز در غرفه ایران حضور دارند و علاوهبرعرضه کتابهای متنوع در حوزههای گوناگون کودک و بزرگسال، به معرفی طرح گرنت، جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز میپردازند.
گفتنی است، غرفه ایران در سیوهشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب مسکو، به مناسبت هزاروپانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) مجموعهای از کتابهای مرتبط با سیره پیامبر (ص) را به زبان روسی و دیگر زبانها و همچنین نسخههای نفیس قرآن کریم را به نمایش گذاشته است که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد. همچنین قرآن نفیسی به زبان آذری از انتشارات جمکران نیز عرضه شده است؛ این اثر به دلیل جمعیت قابل توجه آذریزبانان در روسیه، توجه ویژه بازدیدکنندگان را جلب کرد و جلوههای خاصی را به بخش بزرگداشت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) در غرفه ایران بخشید.
هدف اصلی این فعالیتها، تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش همکاریهای نشر ایران با ناشران روس و دیگر کشورهاست.
گفتنی است ؛ در این رویداد فرهنگی، هند بهعنوان میهمان ویژه حضور دارد و کشورهایی همچون ایران، چین، بلاروس، قزاقستان، صربستان، ارمنستان، فرانسه و آلمان نیز شرکت کردهاند.