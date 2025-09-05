پخش زنده
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان از تشکیل شورای مشورتی نوجوانان با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای نسل آینده و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی آنان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیبالله فضلاللهپور گفت: شورای مشورتی نوجوانان با هدف افزایش مسئولیتپذیری نسل نوجوان و انتقال مستقیم صدای آنان به ساختار مدیریتی استان تشکیل میشود.
وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نسل نوجوان افزود: نوجوانان سرمایههای آینده جامعه هستند و امروز بیش از هر زمان دیگری در معرض تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی قرار دارند.
فضلاللهپور تصریح کرد: کاهش سن بروز برخی آسیبهای اجتماعی و گسترش مخاطرات نوپدید، ضرورت ایجاد سازوکاری را دوچندان کرده که این نسل را توانمند سازد و صدای آنان را به گوش مسئولان برساند.
معاون استاندار خوزستان با بیان اینکه این شورا فرصتی برای آموزش و پرورش نسل آینده مدیران کشور است، اظهار داشت: نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله از طریق این شورا با ساختارهای اداری و فرآیندهای تصمیمسازی آشنا میشوند و مسئولیتپذیری اجتماعی را از سنین پایینتر تجربه میکنند.
وی با اشاره به اهداف تشکیل این شورا، گفت: طرح ایدهها و نیازهای نسل نوجوان، آموزش مهارتهای گفتوگو و مشارکت مدنی، و ارائه پیشنهادهایی در حوزههای مختلف از جمله مأموریتهای این شورا خواهد بود.
فضلاللهپور به محورهای فعالیت شورای مشورتی نوجوانان اشاره کرد و افزود: توسعه شهر دوستدار کودک، ایجاد باشگاههای مهارتآموزی، گسترش فضاهای ورزشی و فرهنگی مدرسهمحور، ارتقای سلامت روان اجتماعی و ایجاد گذرهای امن شهری برای نوجوانان در دستور کار این شورا قرار دارد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در پایان تأکید کرد: این شورا به حلقه اتصال نسل جدید با مدیریت استان تبدیل میشود و طرحهای نوآورانه نوجوانان میتواند مبنای اجرای برنامههای آینده قرار گیرد.