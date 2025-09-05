تیم مازندران در پایان رقابتهای کشتی بسیج قهرمانی کشور در رامسر، با کسب عنوان قهرمانی درخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقابتهای کشتی بسیج قهرمانی کشور که از چهارشنبه ۱۲ شهریورماه در مجموعه ورزشی شهید چمران رامسر آغاز شده بود با معرفی تیمهای برتر به پایان رسید.
تیم مازندران با نمایش قدرتمندانه در بخش کشتی فرنگی، موفق شد عنوان قهرمانی این دوره را از آن خود کند. تیم سپاه سیدالشهدا (ع) به مقام نایبقهرمانی دست یافت و تیم فارس نیز در جایگاه سوم ایستاد.
این مسابقات با محوریت گرامیداشت شهدای اقتدار ملی و یاد شهید شاخص ورزش بسیج، شاهرخ داییپور برگزار شد و حضور ۲۵ ملیپوش در ترکیب تیمها، سطح فنی بالایی به رقابتها بخشید.
سردار سیاوش مسلمی، رئیس هیأت کشتی بسیج کشور با اشاره به نقش حمایتی این هیأت در توسعه کشتی ملی، گفت: کشتی بسیج در خدمت فدراسیون کشتی کشور است و با برنامهریزیهای هدفمند، موفق به معرفی چهرههایی چون رضا مومنی، مهدی یوسفی، مهدی ویسی و علیاصغر تات شدهایم. تات هماکنون عضو تیم ملی جوانان است و بهزودی در رقابتهای بینالمللی بلغارستان حضور خواهد یافت.
وی با اشاره به عملکرد موفق تیم کشتی بسیج در رقابتهای نیروهای مسلح، افزود: این تیم طی سه سال گذشته، عنوان قهرمانی را در سطح ملی کسب کرده و بخش عمده ترکیب تیم اعزامی ایران به مسابقات ارتشهای جهان را کشتیگیران بسیجی تشکیل دادهاند. در سال ۱۴۰۲، تیم بسیج با کسب ۱۶ مدال در رشتههای آزاد و فرنگی درخشید و در رقابتهای آذربایجان و ارمنستان نیز موفق به کسب دو نایبقهرمانی جهانی شد.
سردار مسلمی توسعه زیرساختهای تخصصی را یکی از اولویتهای این هیأت دانست و گفت: در حال حاضر ۹ خانه کشتی بسیج در مازندران فعال است که سه خانه در قائمشهر، بابلسر و ساری بهتازگی افتتاح شده و سه مرکز دیگر در آمل، بابل و نکا نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارند. این روند توسعه به استانهای گلستان، خراسان رضوی، شهرکرد، قزوین و کردستان نیز گسترش یافته است.
وی بر ضرورت همافزایی میان هیأتهای کشتی بسیج و هیأتهای استانی تأکید کرد و افزود: برای انسجام بیشتر، جلسات سالانه با رؤسای هیأتها برگزار میشود تا مسیر رشد کشتی کشور با هماهنگی و تعامل پیش برود.
احمدی گزارش می دهد