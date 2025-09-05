حجت‌الاسلام ابوترابی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به برگزاری اجلاس شانگهای گفت: این اجلاس فرصتی استثنائی برای احیای چندجانبه‌گرایی در برابر نظام رو به فرسایش غرب و مقابله با تحریم‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران اظهار کرد: در آغاز هفته وحدت ایام پرفروغ، عزت آفرین و قدرت آفرین میلاد پیامبر عظیم الشان اسلام قرار داریم. خورشیدی که در سرزمین حجاز طلوع کرد و عالم انسانیت را به انواز انسان ساز و جامعه پرداز وحی نورانی کرد. در این خطبه نخست در اطراف آرمان والای انبای الهی و فلسفه آفرینش انسان و عالم هستی و راه رسیدن به قللی که خدای سبحان برای انسان و جوامع بشری اماده کرده است در حوصله وقت اشاره می‌کنم.

وی ادامه داد: بلندترین آرمانی که خدای سبحان برای آفرینش عالم ماده و خلقت انسان اراده کرده است فراهم آوردن زمینه تعالی و رشد پدیده‌ای به نام انسان و دستیابی او به عالی‌ترین قلل علم و معرفت و تقرب به خدای سبحان است. قرار گرفتن در جایگاهی که نام پر افتخار خلیفه الله بر او گذارده شود. این آرمان بلند فلسفه آفرینش انسان است.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: این آرمان بلند و هدف والا و هدف متوسط از بعثت انبیای الهی که نقش تعیین کننده‌ای برای این پرواز و حرکت عالی انسان دارد، ساخت یک نظام سیاسی و یک جامعه انسانی عدالت محور است تا جامعه بشری در ترازی از تعلیم و تربیت و تعالی قرار گیرد.

وی ادامه داد: جامعه بشری در اندازه‌ای از تعلیم وتربیت قرار گیرد که قیام او، قیام به عدالت باشد. ساخت یک نظام سیاسی عدالت پایه برای رسیدن به آن قله رفیعی که فلسفه آفرینش انسان است. برای تحقق این آرمان‌ها و اهداف والا پیامبر اعظم در قران کریم و سیره عملی و رفتاری خود و سیره پیشوایان معصوم دین پرچم‌هایی رو برافراشته است که اگراین پرچم‌ها را ببینیم و در پرتو ان حرکت کنیم به این سعادت، عظمت و قدرت و منزلت عالی انسانی دست خواهیم یافت.

حجت الاسلام ابوترابی فرد با بیان اینکه بلندترین پرچمی که قران برافراشته است، پرچم علم است، گفت: در ۱۴۰۰ سال قبل که جوامع انسانی نمی‌دانستند علم را چگونه بنویسند، قرآن این پرچم را برافراشته است. راهی که انسان را به منزلت انسانی هدایت می‌کند مسیر عقلانی و علمی است.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: قرآن خلاصه‌ای از مجموعه معارف و دانش انسان‌ساز است که انسان‌های عاقل و عالم با او ارتباط برقرار می‌کنند.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: صبر در کنار حق، توحید و ایمان مسیر سعادت را تعریف می‌کند لذا بدون اینها هیچ موفقیتی به دست نمی‌آید.

وی تصریح کرد: پرچم دیگری که قران برافراشته است و آن تنها راه رسیدن به عزت در دنیا و اخرت است آنکه باید جامعه بشری در کنار هم به ریسمان عقل و علم و وحی و ریسمان توحید، امامت و رسالت چنگ زنند. امکان ندارد جامعه بشری سعادت و عزت را تجربه کند مگر در سایه چنگ به ریسمان عقل، علم و توحیدو ایستادن در کنار یکدیگر.

حجت الاسلام ابوترابی فرد عنوان کرد: صبر فردی و صبر با یکدیگر و در برابر دشمن و تحکیم پیوند‌ها با یکدیگر و رهبری جامعه مسیر سعادت انسان است لذا پیام امام بزرگوار پیام وحدت است. قرآن در آیات متعددی پیروان ادیان الهی را به وحدت حول کلمه توحید دعوت می‌کند.

وی گفت: حیات عقلانی، علمی و اجتماع جامعه بشری حول کلمه حق است و نمی‌توان به وحدت رسید مگر آنکه رابطه ما با یکدیگر مستحکم‌تر از رابطه مادر با فرزند باشد.

حجت الاسلام ابوترابی فرد افزود: رابطه و نگاه پیامبر با جامعه انسانی همچون رابطه مادر با فرزند است. وحدت مقدسی که در دفاع مقدس ۱۲ روزه شکل گرفت تداوم نمی‌یابد مگر آنکه دست‌های یکدیگر را بفشاریم.

وی در خطبه‌های دوم، ادامه داد: تیم ملی المپیاد دانش آموزی نجوم و اخترفیزیک کشورمان با کسب ۵ مدال طلای جهانی این رشته در میان ۶۴ کشور جهان رتبه نخست را بدست آورد و کشور‌هایی مثل انگلستان و هند در رتبه‌های دوم و سوم ایستادند. این جایگاه فاخر برای دومین سال پیاپی برای ایران افتخار افرین و غرورآفرین است. حضور جامعه بزرگ و گسترده نجومی در کشور، تمرکز مدارس به صورت فوق برنامه در حوزه نجوم، استادان برجسته نجوم در مجاع علمی نقش تعیین کننده‌ای در خلق این موفقیت ایفا کرده است.

وی گفت: از تلاش تحسین برانگیز نوجوانان کشور به ویژه در روز‌های سخت دفاع مقدس ۱۲ روزه سرپرست پرانگیزه و پرتلاش واستادان نجوم به ویژه نهاد آموزش و پرورش کشور تشکر و قدردانی می‌کنم.

خطیب نماز جمعه تهران یادآور شد: در کنار این رویداد علمی بلندقامتان جوان کشور برای سومین بار بر بام والیبال جهان ایستادند و با افتخار مقام قهرمانی مسابقات را بدست آوردند؛ این پیروزی و درخشش تحسین برانگیز نشان داد تیم والیبال جوانان ایران در سطح جهان قابل احترام است. این حرکت نوید بخش اینده‌ای درخشان برای والیبال بزرگسال ایران است.

وی گفت: پیشتازی جوانان با انگیزه در حوزه‌های علمی و ورزشی وایستادن بر قله دانش و ورزش جهان حکایت از ظرفیت استثنایی ایران برای دستیابی به قدرت و علم دارد.

ابوترابی فرد افزود: سفر رئیس جمهور به چین برای شرکت در اجلاس شانگهای یکی از روند‌های برجسته دیپلماتیک در سال جاریست. در شرایط فعلی که امریکا چندجانبه‌گرایی را تضعیف می‌کند و ترامپ با زبان تهدید و تحریم و تعرفه با جهان سخن می‌گوید این اجلاس فرصتی استثنایی برای احیای چندجانبه‌گرایی برای نظام رو به فرسایش غرب و مقابله با تحریم‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: در بیانیه نهایی این اجلاس با محکومیت قاطع حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران تصریح کردند که چنین اقدامات تجاوزکارانه علیه اماکن و زیرساخت‌های غیرنظامی و تاسیسات هسته‌ای نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت ایران است.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: کسانی که با فضای سیاسی این اجلاس‌ها آشنا هستند می‌دانند اینگونه بیانیه‌ها با این شفافیت بی نظیر است. در بیانیه تصریح شده این اقدامات به امنیت منطقه‌ای و بین المللی اسیب وارده کرده است. در این بیانیه بر اهمیت قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده و تصریح کردند این قطعنامه الزام آور است و باید به طور کامل و مطابق مفاد ان اجرا شود و هرگونه تلاش برای تغییر خودسرانه آن تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی می‌شود.