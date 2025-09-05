شبکه فیبر نوری تا پایان امسال در بوشهر راهاندازی میشود
مدیرکل بازاریابی شرکت مخابرات ایران گفت: طرح تبدیل کابلهای فرسوده مخابراتی شهر بوشهر به شبکه فیبر نوری با همکاری استانداری و شهرداری بوشهر تا پایان امسال در بوشهر راهاندازی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علیرضا رحیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه جامع شرکت مخابرات ایران برای نوسازی زیرساخت ارتباطی کشور، گفت: این شرکت طرحهای مهمی را برای تبدیل شبکه فرسوده کابل مسی به فیبر نوری و ارائه سرویسهای نوین دیجیتال تدوین و اجرایی کرده است.
وی با تأکید بر اولویت اجرای این طرح در مراکز استانها گفت: در نشست با استاندار و شهردار بوشهر، موضوع تفاهمنامهای مطرح شد که بر اساس آن، بخش عمدهای از شبکه کابل مسی مخابرات در شهر بوشهر تا پایان سال و با همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان به شبکه فیبر نوری تبدیل میشود.
مدیرکل بازاریابی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: بر این اساس مردم بوشهر به عنوان نخستین محله این طرح کشوری، از مزایای شبکه فیبر نوری و خدمات نوین بر بستر آن بهرهمند خواهند شد و شرکت مخابرات ایران اولویت اجرای این طرح را به مراکز استانها و بوشهر را در صدر اقدامات قرار داده است.
وی با اشاره به تأثیر توسعه شبکه فیبر نوری در ارتقای کیفیت و سرعت خدمات ارتباطی، یادآور شد: استقرار فیبر نوری، امکان ارائه تمامی خدمات دیجیتال به دستگاههای اجرایی، شرکتها، کسبوکارها و شهروندان را با سرعت بسیار بالاتر فراهم میکند.
رحیمی گفت: برای تبدیل شبکه کابل مسی به فیبر نوری در شهرستان بوشهر و دیگر مراکز استانها، هم از تجهیزات موجود مخابرات و هم از اعتبارات ملی که به استانها اختصاص مییابد استفاده خواهد شد تا زیرساخت ارتباطی کشور به استانداردهای روز دنیا ارتقا یابد.