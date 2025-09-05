پخش زنده
هر ساله از اواسط شهریور ماه با کاهش دما، کوچ عشایر بختیاری به مناطق گرمسیری خوزستان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بخشی از عشایر در قالب کاروانها و یا به صورت تک خانوار همراه با دام با تحمل روزها رنج و مشقت در مبارزه خستگی ناپذیر با سختیهای طبیعت و گذر از رودخانهها و درهها، مسیرهای صعب العبور و ناهموار و پرتگاهها لذت کوچ را تجربه و جلوهای خاص و خاطره انگیز را به کوهستانهای زاگرس میبخشند.
عشایری که هنوز به رسم دیرین پیشینیان خود پایبند و وفادار هستند و آداب و رسوم گذشتگان خود را حفظ کردهاند.
کوچ این عشایر که بعضا به طی مسافتی بالغ بر ۴۰۰ کیلومتر میرسد، یکی از زیباترین جلوههای زندگی عشایر ایل بختیاری در کوهستانهای سربه فلک کشیده زاگرس است..
کوچ عشایر به مدت یک ماه انجام و در هنگام کوچ، تمامی دامهای سبک عشایری از سوی شبکههای دامپزشکی شهرستانها در برابر بیماریهای دامی واکسینه و کنترل سلامت میشود.
پایگاههای سلامت و خانههای بهداشت سیار در مسیر ایلراههای عشایری استان نیز مستقر هستند و آب آشامیدنی سالم مورد نیاز عشایر از طریق تانکر به ایلراههای عشایری ارسال میشود.