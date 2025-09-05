به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مازندران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ساری با اشاره به تحولات منطقه‌ای و تهدیدات دشمنان، تأکید کرد: وحدت و انسجام ملت ایران، از هر سلاح پیشرفته‌ای بازدارنده‌تر است و باید با حفظ این سرمایه اجتماعی، در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه ایستادگی کرد.

آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی با تبریک فرارسیدن دوازدهم ربیع‌الاول و آغاز هفته وحدت، گفت: تقوا، اخلاق و مهرورزی پیامبر اکرم (ص) ستون‌های اصلی وحدت امت اسلامی هستند و امروز نیز باید با تمسک به همین ارزش‌ها، اختلافات را کنار گذاشت و انسجام ملی را تقویت کرد.

وی با اشاره به فرمایشات امام صادق (ع) درباره پرهیز از تفرقه و ضرورت پیوند میان مؤمنان، افزود: وحدت، سنت الهی است و هر ملتی که به آن پایبند بوده، پیشرفت کرده است. انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقابله با فتنه‌های داخلی، همگی با وحدت ملی به پیروزی رسیدند.

امام جمعه ساری با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اظهار داشت: امروز نیز وحدت امت اسلامی، سد محکمی در برابر تجاوزات دشمنان است. اسرائیل با ایرانی بودن ما مشکل ندارد، بلکه با مسلمان بودن ما دشمنی دارد.

وی با انتقاد از تلاش دشمنان برای نفوذ و تفرقه‌افکنی از طریق رسانه‌ها، بیانیه‌ها و تئوری‌پردازی‌های هدفمند، گفت: باید هوشیار بود و اجازه نداد وحدت ملت آسیب ببیند. مسئولان نیز باید قدردان مردم باشند و با عملکرد صحیح، امید را در جامعه زنده نگه دارند.

آیت‌الله محمدی‌لائینی در ادامه با تأکید بر ضرورت دیپلماسی شجاعانه و حکیمانه، گفت: نباید اجازه داد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز حساس کشور بازدید کنند، به‌ویژه با توجه به سابقه جاسوسی این نهاد. تصمیمات دیپلماتیک باید مبتنی بر مصلحت و عزت ملی باشد.

وی همچنین با اشاره به بحران آب و کاهش بارندگی‌ها، خاطرنشان کرد: خداوند بیش از نیاز کشور، باران نازل کرده، اما ضعف در مدیریت منابع و جمع‌آوری صحیح، موجب کمبود شده است. این مسئله باید با نگاه علمی و مسئولانه پیگیری شود.

در پایان، امام جمعه ساری ضمن دعا برای نزول رحمت الهی و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، تأکید کرد: ملت ایران با ایمان، بصیرت و ایستادگی، تا آخرین لحظه در مسیر عزت و استقلال کشور باقی خواهد ماند.