هشدار اورژانس در آستانه موج بعدی سفرهای تابستانی، افزایش جانباختگان صحنه تصادف در قزوین طی تابستان ۱۴۰۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین با اعلام آمار تصادفات دو ماه نخست تابستان، نسبت به افزایش نگرانکننده جانباختگان در صحنه حوادث رانندگی هشدار داد و همزمان با نزدیک شدن به پایان تعطیلات تابستانی، از مسافران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز سوانح مرگبار جلوگیری کنند.
دکتر یوسف اکبری، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین اظهار کرد: در دو ماه نخست تابستان ۱۴۰۴، تعداد ۳۱۳۵ مصدوم حاصل تصادفات جادهای در استان بودهاند که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته (۳۲۸۲ مصدوم)، کاهش خفیفی در تعداد مجروحان داشتهایم. با این حال، آمار جانباختگان در دم، در صحنه تصادف، با افزایشی چشمگیر از ۳۳ نفر در تابستان ۱۴۰۳ به ۴۸ نفر در تابستان امسال رسیده است، که نشانگر رشد نگرانکننده حدود ۴۵ درصدی فوتیها در محل وقوع حادثه است.
اکبری با تاکید بر اهمیت توجه به فرهنگ رانندگی ایمن افزود: افزایش جانباختگان در صحنه تصادف بهرغم کاهش شمار تصادفات، بیانگر این است که شدت حوادث بالا رفته که میتواند ناشی از سرعت غیرمجاز، خوابآلودگی، سبقت غیرمجاز و استفاده نکردن از تجهیزات ایمنی مانند کمربند ایمنی باشد.
رئیس اورژانس قزوین با اشاره به نزدیک شدن به اواخر شهریور و آغاز موج پایانی سفرهای تابستانی، از شهروندان و مسافران خواست تا سفرهای خود را با برنامهریزی، استراحت کافی، رعایت نکات ایمنی و احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی انجام دهند.
وی در پایان تاکید کرد: هر راننده مسئول جان خود و دیگران است، یک لحظه بیاحتیاطی میتواند به حادثهای جبرانناپذیر منجر شود، امید داریم با مشارکت همگانی، شاهد کاهش حوادث تلخ تا پایان تابستان و فراتر از آن باشیم.