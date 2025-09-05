به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در متن پیام سردار هاشمی‌فر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن هفته وحدت، یادآور اهمیت همدلی و انسجام امت اسلامی و میلاد پربرکت و مسعود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، پیامبر رحمت و مهربانی را به عموم مسلمانان جهان، به ویژه مردم شریف و غیور استان لرستان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران که سرمایه‌های اصلی این سرزمین هستند، و همچنین به یکایک پرسنل خدوم و جان برکف انتظامی و خانواده‌های محترمشان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

هفته وحدت فرصتی مغتنم برای تأکید بر مشترکات و تعمیق اخوت اسلامی است. در این ایام خجسته، ما در مجموعه انتظامی استان لرستان، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، بر این باوریم که رسالت پلیس، فراتر از هر دین و مذهب و قومیت، خدمتگزاری بی‌منت به آحاد مردم عزیز است. ما خود را خادم و خدمتگزار همه مردم شریف ایران، با هر دین و آیینی که دارند، می‌دانیم و جان خود را فدای امنیت و آرامش آنان خواهیم کرد.

امنیت، محصول مشارکت و همکاری مردم و مسئولان است و ما به پشتوانه حمایت‌های مردمی و تلاش‌های شبانه‌روزی همکارانمان، لحظه‌ای از پاسداری از نظم و امنیت جامعه غافل نخواهیم شد. امید است در پرتو عنایات الهی و در سایه تعالیم وحدت‌بخش اسلام، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر خدمت به مردم و اعتلای نام ایران اسلامی برداریم.