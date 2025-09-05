به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی استان از هشدار سطح زرد هواشناسی خبر داد و گفت: آسمان استان تا اواسط هفته آینده ابری تا نیمه ابری به تناوب با بارش باران در بعضی نقاط با وزش باد و احتمال رعد و برق و تگرگ پیش بینی شده است.

محمد دادرس افزود: بارش‌ها ارتفاعات و دامنه‌ها به صورت رگباری و شدید خواهد بود.

وی گفت: در شبانه روز گذشته اسب وونی با دمای ۱۳ درجه سانتی گراد خنک‌ترین و اِزبَرَم سیاهکل با ۳۶ درجه سالنتی گراد گرم‌ترین منطقه استان بوده و دریای خزر با ارتفاع موج ۲۰ تا ۹۰ سانتی متر برای شنا و فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

دمای فعلی رشت، مرکز استان ۳۰ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا ۵۶ درصد است.