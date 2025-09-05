احتمال وقوع ناپایداریهای جوی در استان بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: در ساعتهایی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در مناطق شرقی و بخشهای جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی از ظهر شنبه با افزایش سرعت وزش باد، دریا بویژه در مناطق جنوبی در برخی ساعتها مواج پیشبینی میشود.
زهرا راستگو با اشاره به وقوع بارندگی و ریزش تگرک در برخی نقاط استان در روز گذشته، افزود: امروز نیز در ساعتهایی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در مناطق شرقی و بخشهای جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در ساعتهایی از ظهر تا اوایل شب در برخی مناطق استان بویژه مناطق شرقی و ارتفاعات جنوبی افزاش ابر و احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی و فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی پیشبینی کرد.
معاون هواشناسی بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در هنگام ناپایداری جوی گاهی تا بیشاز ۴۲ کیلومتر در ساعت، از ظهر فردا در سواحل جنوبی با سرعت ۱۲ تا ۳۶ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا هم ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر، از ظهر فردا در سواحل جنوبی بتدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
راستگو گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۵:۵۷، جزر اول دریا ساعت ۱۳:۳۷، مد دوم ساعت ۱۹:۳۳ و جزر دوم دریا ساعت ۲۳:۵۶ دقیقه خواهد بود.