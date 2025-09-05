نگاهی به جاذبه‌های گردشگری خمین

شهرستان خمین در جنوب غرب استان مرکزی، دارای مکان‌های زیارتی و تاریخی مثل بیت تاریخی حضرت امام(ره) و امامزاده‌های متعدد و اماکن تفریحی و تفرجی نظیر، قلعه سالار محتشم، مسجد جامع، سنگ نگاره، قلعه‌های تدافعی، کوه بوجه سلطان است.