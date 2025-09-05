شهرستان خمین در جنوب غرب استان مرکزی، دارای مکانهای زیارتی و تاریخی مثل بیت تاریخی حضرت امام(ره) و امامزادههای متعدد و اماکن تفریحی و تفرجی نظیر، قلعه سالار محتشم، مسجد جامع، سنگ نگاره، قلعههای تدافعی، کوه بوجه سلطان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ وجود مناطق زیبا جذابیت خاصی برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم کرده است.
این شهرستان دارای دشتهای پهناور زیبا و کوههای متعدد با قلل پوشیده از برف، همچنین آبشارهای دیدنی ناشی از ذوب برف و یخ است که مناظر زیبایی را مقابل چشمان هر بییندهای قرار داده است.
وجود متبرک ۳۶ امامزاده و اماکن مذهبی و در عین حال تاریخی، میهمانان این خطه و عاشقان ولایت را نیز از سویی به زیارت میطلبد.
مناظر طبیعی در روستاهای شهرستان خمین، نگاه هر دوست دار طبیعت را به شدت مجذوب خود میکند.