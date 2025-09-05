در حاشیه اجلاس بین‌المللی Chandi Summit ۲۰۲۵ در بالی، حجت‌الله رئیس ایرانی اجلاس گفت‌و‌گو‌های فرهنگی ایوبی با استی نورالدین، مدیر اجرایی آژانس میراث اندونزی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دوم سپتامبر ۲۰۲۵ در حاشیه اجلاس بین‌المللی Chandi Summit، دیدار مهمی میان حجت‌الله ایوبی و استی نورالدین، مدیر اجرایی آژانس میراث اندونزی، برگزار شد.

ایوبی در این نشست با تأکید بر جایگاه ممتاز ایران در عرصه موزه‌داری و میراث‌فرهنگی اظهار داشت: ایران را در جهان با موزه‌هایش می‌شناسند. برگزاری موفق نمایشگاه‌های بین‌المللی همچون ۷۰۰۰ سال تاریخ و تمدن ایران نشان‌دهنده ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور در این حوزه است. ایران آماده است دوره‌های حضوری و آنلاین در زمینه موزه‌داری برگزار کند و دانش و تجربه خود را با متخصصان اندونزیایی به اشتراک بگذارد.

وی با اشاره به فلسفه فرهنگی موزه‌ها افزود: بازدید از موزه‌ها رفتن به قبرستان نیست؛ موزه‌ها بستری برای ساخت آینده‌ای بهترند. فرزندان ما باید با موزه‌ها زیست فرهنگی بیاموزند، چرا که آینده از دل شناخت گذشته ساخته می‌شود.

رئیس ایرانی اجلاس گفت‌و‌گو‌های فرهنگی همچنین بر تجربه غنی ایران در ثبت آثار در فهرست جهانی یونسکو تأکید و اعلام کرد: ایران آماده است در زمینه انتقال تجربیات ثبت جهانی و نیز همکاری در ثبت مشترک میراث ناملموس، به ویژه در حوزه‌های هنری، چون خطاطی، با اندونزی مشارکت کند.

از سوی دیگر، استی نورالدین با ابراز علاقه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران، به‌ویژه حضور زنان هنرمند ایرانی، اظهار داشت: اندونزی آمادگی دارد میزبان مجموعه‌های فاخر موزه‌ای ایران باشد و همکاری‌های آموزشی، نمایشگاهی و موزه‌ای خود را با ایران گسترش دهد. زنان هنرمند و جوانان ایرانی با جسارت و خلاقیت خود الگوی ارزشمندی برای نسل جدید هنرمندان اندونزی هستند.

وی همچنین با اشاره به تجربه موزه‌های منطقه در توجه به تمدن اسلامی خاطرنشان کرد: در حالی که موزه ملی سنگاپور بخشی ویژه به اسلام اختصاص داده است، موزه ملی اندونزی تنها در ماه‌های اخیر اقدام به افزودن آثار مرتبط با تمدن اسلامی به مجموعه دائمی خود کرده است.

در پایان این دیدار، ایوبی با استقبال از پیشنهاد طرف اندونزیایی، انتقال تجربیات ایران در ایجاد بخش‌های ویژه اسلام در موزه‌ها و همچنین همکاری در زمینه مرمت آثار تاریخی را وعده داد.

این نشست در فضایی سازنده و با تأکید بر تقویت دیپلماسی فرهنگی و موزه‌ای میان دو کشور به پایان رسید؛ گامی که می‌تواند به توسعه همکاری‌های راهبردی ایران و اندونزی در حوزه میراث فرهنگی و تمدن اسلامی منجر شود.