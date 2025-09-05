پخش زنده
امروز: -
آیت الله رسول فلاحتی گفت: مدیران باید برای کنترل این گرانیها اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در خطبههای نماز جمعه این شهر گفت:این روزها در بازار قیمت برخی اجناس در طول یک هفته گاه به دوبرابر افزایش مییابد و این نشان از عدم نظارت درست در بازار است که باعث ایجاد تشنج در بازار و نارضایتی مردم میشود.
آیت الله رسول فلاحتی در ادامه با شاره به اقدام مجلس در تعلیق ان پی تی گفت: در گذشته بسیاری از کشورهای دارای سلاح هستهای مانند هند و حتی رژیم اشغالگر قدس معاهده منع گسترش سلاح هستهای را امضا نکردهاند و انتظار دارند ایران که همیشه بر اساس قوانین رفتار کرده با وجود خیانتی که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داد و اطلاعات هستهای ایران را به اسراییل لو داد باز به این روند ادامه دهد که مجلس جلوی اینکار را گرفت.
خطیب نماز جمعه رشت گفت: امریکاییها با نفوذ در گروهای مقاومت کشورهای اسلامی و تحت فشار قرار دادن روسای جمهور و مسولان کشورهای اسلامی سعی در خلع سلاح کردن گروههای مقاومت برای کاهش نفوذ ایران در منطقه کردند که با درایت ایران این فشارها کاهش پیدا کرده و کشورهای اسلامی هم در برابر این پیشنهادات مقاومت کردند.